「山守現」進駐校園 聯大盼開啟農業科技新紀元

2019-05-15 20:56 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



國立聯合大學與苗栗縣儒耕慈善發展協會今天在縣府、水土保持局等單位見證下，雙方簽訂合作協議，盼產官學聯手讓農業技術導入校園，培訓學生成為科技青農，聯大7月起將推出「苗栗地區科技農業就業學程」，讓學生實習耕作一圓青農夢，儒耕也期盼與理工科大學院校合作打造農業科技，解決國內農業缺工等問題。

水保局台中分局推動台中、苗栗兩地農村再生，輔導認證「山守現」標章及無毒農產品牌，透過農村組織台灣山守現農村再生發展協進會、苗栗縣儒耕慈善發展協會自主經營，行銷兩地優質安全的農特產品。

「聯大科技農業新紀元」產官學合作，上午由聯大校長蔡東湖、儒耕協會理事長廖明世共同簽署協議，苗栗副縣長鄧桂菊、水保局副局長林長立及產官學界多人到場見證，聯大在校內規畫推出科技農業就業學程，儒耕將協助引進產業師資、提供學生農地實習耕作，並捐款100萬元盼扶助聯大弱勢生成為科技農夫，水保局也授權山守現標章產品進駐校園展示，供學生學習供銷產業鍊運作模式。

蔡東湖表示，苗栗是農業大縣，約四成四縣民務農，亟待解決農村人口老化、機械老舊設備不足等問題，聯大身為在地大學，責無旁貸，校內目前雖無農業直接相關科系，但今年2月環安工程學系、化工學系已購置大型精密儀器，對農藥及環境荷爾蒙等環境與職場的有機汙染物暴露研究、食品安全分析，都能提供高靈敏度及物種鑑定能力，可提供未來開設科技農業學程的學生學習。