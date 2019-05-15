每月租金最高補助1萬元 竹市推老屋活化鼓勵創業

2019-05-15 20:15 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



為活化老屋及鼓勵青年創業，新竹市政府去年推出「老竹塹‧老屋味」老屋活化經營補助計畫，每個月租金補助最高1萬元，共有9間老屋獲補助，成功創業營造特色，也引起市民對老屋的關注與贊許，市府今年續推，除了市府補助，也將協助爭取文化部租金及老屋修繕補助，6月15日截止收件，市府歡迎老屋所有人或承租人踴躍申請。

市府及文化局今天在江山街的Ça va小日和咖啡舉行今年的老屋活化經營補助計畫說明會，由副市長沈慧虹主持，小日和咖啡去年獲得補助，店主梁嘉倩將紅磚木造的老房子重新設計，空間明亮溫馨，提供咖啡甜點，還打造展區，結合在地藝術家舉辦展覽及工作坊，成了巷弄間一大亮點。

沈慧虹說，期待老房子呈現更多元面貌，藉由補助鼓勵個人或團體進駐，推動豐富藝文生活面向或發揮創意創業，使老屋空間和現代生活接軌，青年創業租金是一大考量，每個月1萬元的租金補貼，有助於創業的起步。

文化局副局長李欣耀說，新竹市有豐富的文化資產，古蹟、歷史建築及老屋很多，為了讓特色老屋有重生活化的機會，去年推出租金補貼計畫，鼓勵青年利用老屋創業，提供特色產品或服務，得到很大的回響，共有9間老屋活化成咖啡、炸雞、甜點、麵包等特色店家，未來會推出相關地圖介紹，讓大家感受年輕人的創業熱情。

「戲棚下」老屋經營者陳宥達說，創業初期租金補助是重要支持力量，商品、經營空間與傳統藝術結合，並關注社會議題，讓老屋面貌重現光彩；「實物生活」業者蔡佳芸說，她與丈夫林峻潁被新竹充滿厚實的文化底蘊吸引，以環保永續、在地生活為主題，經營環境友善小餐館，透過社區送餐，關懷長者，已是網友推薦的美食景點。

「大村武串燒居酒屋」店主林光良承租並重新整理護城河畔日治時期的老建築，巧思保留老屋韻味成為特色店家，他說，為了讓客人不只在用餐時感受老房子的美好，也提供預約導覽，體驗日式迷人老屋樣貌。