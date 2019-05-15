世界高中餐飲畢業展 打造遊輪饗宴玩創意

2019-05-15 20:07 中央社 新竹市15日電



新竹市世界高中餐飲科今天辦畢業成果展，主題是「遊輪饗宴」，高三生打造西餐美食，從前菜、主菜到甜點超用心，還有互動小遊戲，校長蘇至斌說「這是最難忘且美味的一餐」。

餐飲科主任黃志強表示，學生在學期間，因應餐飲業需求，從中餐、西餐、烘焙、點心、飲調、餐服、房務等，學習多元化。這次畢業展，選定以時下熱門旅遊「遊輪」為發想主軸，進而打造「遊輪饗宴」為主題，呈現學生3年來所學。

黃志強說，成果展的主餐為「香烤鴨胸佐波特酒醬」，其以台灣禾鴨，取下的鴨胸皆為1公斤以上，料理成外酥內嫩的口感，再搭配酸甜波特酒醬，提升鴨肉的風味，吃起來很有層次。

學生詹佳璇表示，為辦成果展與同學們絞盡腦汁，大家分工合作，有人想菜單內容、有人準備甜點與果汁，今天達成任務共同努力完成百人份餐點，很有成就感。

新竹美食部落客踢小米受邀講評，他說，學生不僅打造上菜秀，並安排小遊戲，在品嚐美食中也增加趣味，尤其，烹飪技術好，餐點有特色、也好吃，學生在餐桌旁服務得宜，從餐點至服務整體而言，不輸外面餐廳，表現讓他驚豔。

校長蘇至斌說，成果展同時呈現「餐飲競賽菜餚展示」、「自助餐會」等，他也觀察學生在實戰經驗中學習、並互助，也能將料理從由想法到實現，從討論到製作，完整實踐餐點創作精神，他相當肯定。