延緩腦部退化 仁慈醫院帶老人家出遊進行懷舊治療

2019-05-15 19:35 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



老人家其實都很希望能外出走走，但受限於健康狀況或行動不便或家人忙碌無法陪伴等原因，鮮少有機會出遊。為了讓高齡的阿公阿嬤能一圓心願外出散心，天主教仁慈醫療財團法人附設新竹仁慈護理之家今天舉辦活動，帶領老人家走訪新竹縣湖口好客文創園區。

此次活動舉辦在湖口的好客文創園區，一入園區，吉祥物「客家獅」就在入口處立成2排。再往前走，2排「紅磚屋瓦」的仿古街屋在眼前展開，每間街屋的立面，都有以交趾陶、泥塑、剪黏等傳統建築素材來做為裝飾。走進右側的街屋，可依序參觀客家文化習俗、傳統禮俗的展覽空間。

醫院指出，每年至少都會舉辦兩場的旅遊活動。每次出遊都必須做好完善的籌備，光是地點的選擇就馬虎不得，要有無障礙設施及安全合格的公廁等公共設備、環境方面需有適合的溫定以降低老人家身體的負荷、而飲食方面也必須事先確認是否有販賣容易嚼食的餐點，最後在交通方面除了派出復康巴士全程接送外，還精心安排平時與老人家相處熱絡的員工陪伴，讓他們能放鬆心情，愉快出遊。