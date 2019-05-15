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中央大學中文系慶50周年 葉怡蘭分享紅樓夢中的美食

2019-05-15 19:33聯合報 記者張弘昌╱即時報導

中央大學中文系慶祝成立50周年校慶前夕，今天安排教授曾昭旭與校友葉怡蘭以「日日是好日」分享對談。兩人超過20年師生情誼，從生活美學談到人生哲學，在生活節奏快速的今日，一同呈現對美好生活的憧憬，為一場難得的生活與心靈饗宴。

中央大學退休的知名作家曾昭旭今天重返母校，很欣慰當年的導生，文學院副院長楊自平教授，以及今年中央大學剛出爐傑出校友葉怡蘭，他們共同的特質就是，很早立定志向。

曾昭旭表示，「日日是好日」出自禪宗意境，指的是不求外在條件，能反求諸己，讓心靈甦醒，正視每天都要做的事，因為「道」就在日用尋常之間。他認為，人生的終極理想，其實要回歸生活，繁簡各得其美，只要心中有愛，一飲一食都變得貴重。

葉怡蘭分享，大學立志讀中文系，當年初入中大猶如進入寶山，讓她沉浸在書海之中，開始閱讀各式各樣的書籍。她永遠記得曾老師所說的「翹課也要翹得值得」，她在期末交出50本書的讀書報告時，所幸沒讓老師失望，還贏得讚美。

對「紅樓夢」很著迷的葉怡蘭，很幸運大學遇上紅學的研究權威康來新老師，但在一次大陸的紅學交流上，她發現自己對學術的研究工作很撞牆，其實嚮往的是「紅樓夢」建築、園林和美食，對美好生活的憧憬，以及對人生的觀照，這對她日後飲食生活作家之路有重要啟發。她對美食的追求，其實來自「溯源」，想探究食材背後是何種條件，才能成就這樣的美味。

會後師生提問踴躍，欲罷不能，曾昭旭教授和葉怡蘭校友各準備3本新書相贈，並親切地為提問者簽名。最後並與中大師生大合影，為50週年系慶系列活動留下珍貴紀錄。

央大學中文系成立50週年，以「情有獨中，文華璀燦」為主題，有一系列的活動。圖／中...
央大學中文系成立50週年，以「情有獨中，文華璀燦」為主題，有一系列的活動。圖／中央 大學提供
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曾昭旭教授與葉怡蘭校友準備新書，致贈提問者，並且一同合影留念。圖／中央 大學提供
曾昭旭教授與葉怡蘭校友準備新書，致贈提問者，並且一同合影留念。圖／中央 大學提供
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中央大學中文系成立50週年，曾昭旭教授與葉怡蘭校友以「日日是好日?分享對談。圖／...
中央大學中文系成立50週年，曾昭旭教授與葉怡蘭校友以「日日是好日?分享對談。圖／中央 大學提供
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中央大學紅樓夢

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