大陸酒商捐助南庄國中議員批不合法 教育處：未違法

2019-05-15 19:22 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣南庄國中日前因接受大陸酒商60萬元捐款引發爭議。苗栗縣時代力量議員宋國鼎、曾玟學今在議會教育處工作報告後質詢教育處，南庄國中的相關捐款是否有依照「各級學校扶助學生就學勸募條例」規範。縣府教育處表示，學校未違法，相關爭議捐款已退回，105學年、106學年度勸化堂捐款給南庄國中共120萬元，經查款項入學校公庫，校方有公開表揚，並在註冊單註記經費來源。

苗栗縣時代力量議員宋國鼎、曾玟學兩人先後質詢南庄國中接受大陸酒商捐款爭議。在議員曾玟學之後質詢的國民黨議員鄭聚然說，為什麼要把錢退回去？只要南庄國中的小朋友有福利就好，「誰給錢誰就是老大，沒有錢就不要辦事情。」

議員宋國鼎詢問教育處長徐永鴻，有沒有掌握縣內有多少間學校營養午餐費接受捐款？金額是多少？教育處長徐永鴻說，捐款資料未統計，但數目沒有很多。苗縣營養午餐改為自費後，1年編列4千多萬元補助縣內弱勢、中低收入戶族群。南庄國中部分，教育處補助27萬多元是足夠的。

宋國鼎、曾玟學兩人質詢說，根據「各級學校扶助學生就學勸募條例」的第4條，「學校為扶助經濟弱勢學生就學而為勸募行為所得金錢，應專戶儲存於教育儲蓄戶」，第5條也提到，學校為前條第一項之勸募行為前，應填具申請書，並檢附教育儲蓄戶執行規定，向學校主管機關申請許可。

兩人查詢南庄國中在教育儲蓄戶相關捐款，完全沒有105年、106年勸化堂或勸化堂董事長任何紀錄。兩人認為，中央法規有規範，勸募行為要做勸募許可，縣府是否有掌握縣內各學校狀況。

苗栗縣教育處國教科表示，經詢問南庄國中，105、106學年度，4學期接受勸化堂捐款共120萬元，入學校公庫，校方有公開表揚，也有在學生註冊單註記經費來源。教育處表示，日後會發公文提醒各級學校，外界主動捐款，要開收據、公開，報縣府教育處備查。

另外，議員宋國鼎提醒教育處，「苗栗縣國民中小學校學生午餐費補助辦法」的第2條中，「原住民教育法第十二條規定…」，應該是「原住民族教育法」才對，基本法條都寫錯。