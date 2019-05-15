你垃圾分類了沒？ 苗栗3鄉鎮被處禁止進廠3個月

2019-05-15 19:17 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣民眾沒有落實垃圾分類，苗栗縣BOT垃圾焚化廠破袋稽查，殃及鄉鎮市公所垃圾今年1到4月一共退運65車次，還有3個鄉鎮因3個月違規2次以上，遭處分停止進廠半個月。

苗栗縣竹南鎮垃圾焚化廠2年前設置平台，破袋檢查進廠送燒廢棄物，發現垃圾分類不合規定，將退運鄉鎮市垃圾清運車，第1年統計分析，平均每14車次進廠有1車次違規，如果3個月違規2次，處以禁止進廠15到30天，但是至今退運車次還是居高不下，今年前4個月退運65車次，3鄉鎮禁止進廠半個月。

「垃圾被退怕了！」苗栗縣公館鄉長曾美露說，退運垃圾載回原垃圾衛生掩埋場，清潔隊員必須將垃圾攤開，重新再分類檢查，因此公所才會購買分檢機具，減少清潔隊員的辛苦。另，苗栗市公所因此在原衛生垃圾掩埋場當轉運站，分檢後再送燒，垃圾減量也減少送燒垃圾費用。

縣政府環保局分析，垃圾焚化廠退運原因，主要是垃圾夾雜寶特瓶、塑膠容器類資收物過多，此外，民眾常誤認一般垃圾的資源回收物有電池、光碟片、燈泡及3C用品，鄉鎮市公所清潔隊擔心會有擾民之議，沒有普遍性破袋，甚至一些垃圾堆頭髒亂點，都沒有落實垃圾分類。