解決垃圾堆置問題 竹縣將興建廢棄物處理設施

2019-05-15 19:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣垃圾堆置問題嚴重，新竹縣議員吳菊花今天在縣政總質詢指出，由於新竹縣沒有垃圾焚化爐，湖口鄉的轉運站垃圾已經堆置變成垃圾山，她經常接到民眾反映，垃圾的惡臭直接影響到附近學校及居民，希望縣府能排除萬能，著手規劃在適合的地點興建焚化爐，徹底解決長期以來的垃圾問題。

吳菊花表示，新竹縣的垃圾都必須載到外縣市焚燒，碰上焚化爐歲修，只好載回新竹縣，堆置在轉運站變成垃圾山，她經常接到民眾反映，垃圾的惡臭直接影響到附近的華興國小、中正國中以及鳳凰村的居民，甚至出現頭暈、想嘔吐的情形，讓學校教學品質相當差，更降低就學意願。

對此，縣長楊文科表示，湖口鄉因為最近新竹市的焚化爐歲修，苗栗縣竹南的也歲修，才會造成周邊居民和學生的困擾。不過目前正積極地處理堆置的垃圾，自3月起獲得苗栗縣長支持每天多代燒40公噸，歲修作業結束後，將爭取在10月底處理完竹東垃圾掩埋場，緊接著清理湖口垃圾堆置。

楊文科也指出，縣府對於垃圾問題一勞永逸的辦法思考很久，為達到新竹縣垃圾自主管理目標，已爭取到環保署補助450萬，未來將在不影響居民健康的原則下選擇適當地點，興建廢棄物處理設施。

他強調，傳統焚化爐在焚化垃圾過程，容易造成二次污染的問題，像是空氣污染還有底渣飛灰等污染物的產生，再加上目前全球能源耗竭議題，傳統焚化爐在焚化垃圾的過程，需要提供額外的能源，非常的不符合廢棄物循環經濟的理念。