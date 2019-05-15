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解決垃圾堆置問題 竹縣將興建廢棄物處理設施

2019-05-15 19:17聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣垃圾堆置問題嚴重，新竹縣議員吳菊花今天在縣政總質詢指出，由於新竹縣沒有垃圾焚化爐，湖口鄉的轉運站垃圾已經堆置變成垃圾山，她經常接到民眾反映，垃圾的惡臭直接影響到附近學校及居民，希望縣府能排除萬能，著手規劃在適合的地點興建焚化爐，徹底解決長期以來的垃圾問題。

吳菊花表示，新竹縣的垃圾都必須載到外縣市焚燒，碰上焚化爐歲修，只好載回新竹縣，堆置在轉運站變成垃圾山，她經常接到民眾反映，垃圾的惡臭直接影響到附近的華興國小、中正國中以及鳳凰村的居民，甚至出現頭暈、想嘔吐的情形，讓學校教學品質相當差，更降低就學意願。

對此，縣長楊文科表示，湖口鄉因為最近新竹市的焚化爐歲修，苗栗縣竹南的也歲修，才會造成周邊居民和學生的困擾。不過目前正積極地處理堆置的垃圾，自3月起獲得苗栗縣長支持每天多代燒40公噸，歲修作業結束後，將爭取在10月底處理完竹東垃圾掩埋場，緊接著清理湖口垃圾堆置。

楊文科也指出，縣府對於垃圾問題一勞永逸的辦法思考很久，為達到新竹縣垃圾自主管理目標，已爭取到環保署補助450萬，未來將在不影響居民健康的原則下選擇適當地點，興建廢棄物處理設施。

他強調，傳統焚化爐在焚化垃圾過程，容易造成二次污染的問題，像是空氣污染還有底渣飛灰等污染物的產生，再加上目前全球能源耗竭議題，傳統焚化爐在焚化垃圾的過程，需要提供額外的能源，非常的不符合廢棄物循環經濟的理念。

經過審慎評估後，未來興建廢棄物處理設施，將以「高效能熱處理技術」及「生物機械處理技術」技術作為垃圾去化處理方式，待後續作業完成後，以設計焚燒熱能發電作考量，公開辦理全國招標。盡量在不影響居民健康的原則下選擇適當地點，我們也會看整體的回饋計畫，到時候會用評審的方式選擇一個最好的廠商。

新竹縣垃圾堆置問題嚴重，新竹縣議員吳菊花今天在縣政總質詢指出，由於新竹縣沒有垃圾...
新竹縣垃圾堆置問題嚴重，新竹縣議員吳菊花今天在縣政總質詢指出，由於新竹縣沒有垃圾焚化爐，湖口鄉的轉運站垃圾已經堆置變成垃圾山。記者陳斯穎／攝影
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新竹焚化爐廢棄物

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