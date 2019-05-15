國中技藝競賽奪冠 鼓舞課業挫敗學生「原來我可以！」

2019-05-15 18:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



「新竹縣107學年度國中技藝教育競賽頒獎典禮」今天在私立內思高工舉辦，其中獲得餐旅職群中飲料調製第一名的成功國中學生蘇昱瑄從小功課不好，在老師的建議下參加了技藝教育課程，靠著一次次練習到深夜，最終奪得好成績，她說，以前因為功課不好進而在其他方面否定自己，直到這次奪冠，才知道「原來我是可以的！」

蘇昱瑄表示，雖然自己從小課業表現不突出，但仍然在父母親的愛與支持中成長，因為對未來沒有方向，國三時在導師建議下，抱持著好玩跟體驗的心情，參加了技藝教育課程。

決定參加飲料調製的競賽後，蘇昱瑄經常在老師的陪伴下練習到深夜，也初次體驗到為目標努力、有一群人共同努力的感覺。老師常勉勵她，別人可以妳也可以，只要有心，就一定做得到。

蘇昱瑄說，從前課業上的挫敗，讓大家習慣性的放棄，覺得自己什麼都做不好，但在技藝競賽奪冠後，她才發現「原來我是可以的，我們是可以的！」每個人都有好多的潛能等待被發現、被發揚光大。

此次國中技藝教育競賽，共辦理「機械」、「動力機械」、「電機與電子」、「商業管理」「設計」、「農業」、「食品」、「家政」、「餐旅」等9個職群、14個主題競賽項目，共有30所國中參與，由各校遴薦參賽選手共計1090位，競爭相當激烈。