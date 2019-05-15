親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

果粉要更新再等等！iOS 12.3部份機型出現耗電、速度變慢

國中技藝競賽奪冠 鼓舞課業挫敗學生「原來我可以！」

2019-05-15 18:36聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣107學年度國中技藝教育競賽頒獎典禮」今天在私立內思高工舉辦，其中獲得餐旅職群中飲料調製第一名的成功國中學生蘇昱瑄從小功課不好，在老師的建議下參加了技藝教育課程，靠著一次次練習到深夜，最終奪得好成績，她說，以前因為功課不好進而在其他方面否定自己，直到這次奪冠，才知道「原來我是可以的！」

蘇昱瑄表示，雖然自己從小課業表現不突出，但仍然在父母親的愛與支持中成長，因為對未來沒有方向，國三時在導師建議下，抱持著好玩跟體驗的心情，參加了技藝教育課程。

決定參加飲料調製的競賽後，蘇昱瑄經常在老師的陪伴下練習到深夜，也初次體驗到為目標努力、有一群人共同努力的感覺。老師常勉勵她，別人可以妳也可以，只要有心，就一定做得到。

蘇昱瑄說，從前課業上的挫敗，讓大家習慣性的放棄，覺得自己什麼都做不好，但在技藝競賽奪冠後，她才發現「原來我是可以的，我們是可以的！」每個人都有好多的潛能等待被發現、被發揚光大。

此次國中技藝教育競賽，共辦理「機械」、「動力機械」、「電機與電子」、「商業管理」「設計」、「農業」、「食品」、「家政」、「餐旅」等9個職群、14個主題競賽項目，共有30所國中參與，由各校遴薦參賽選手共計1090位，競爭相當激烈。

其中，有327位學生表現優異脫穎而出，其中140人也將取得技優保送資格，進入新竹高工、新竹高商、關西高中等國立學校就讀。

新竹縣107學年度國中技藝教育競賽表現優秀者，可望獲得保送就讀國立學校的機會，成...
新竹縣107學年度國中技藝教育競賽表現優秀者，可望獲得保送就讀國立學校的機會，成功國中學生蘇昱瑄（前排右二）獲得餐旅職群中飲料調製第一名。圖／新竹縣政府提供
分享

新竹

相關新聞

每月租金最高補助1萬元 竹市推老屋活化鼓勵創業

2019-05-15 20:15

延緩腦部退化 仁慈醫院帶老人家出遊進行懷舊治療

2019-05-15 19:35

中央大學中文系慶50周年 葉怡蘭分享紅樓夢中的美食

2019-05-15 19:33

你垃圾分類了沒？ 苗栗3鄉鎮被處禁止進廠3個月

2019-05-15 19:17

家電舊換新補助還可省3千 桃園市經發局：即日民眾免填申請書

2019-05-15 18:27

台中松柏漁港工程縮水 議員批直轄市比不上苗栗苑裡

2019-05-15 17:48

竹市推步行城市大富翁 邀親子體驗

2019-05-15 16:12

不花一毛錢垃圾變資源 苗栗公館擬引進裂解氣化處理系統

2019-05-15 15:04

苗縣議員批鐵路一村一無是處 文觀局：會成火車頭園區

2019-05-15 14:09

桃園增設UBike經費早用完 交通局長：會勘只是敷衍議員

2019-05-15 13:13

8年前日本福島震災送暖 台灣舞團重遊舊地慶重生

2019-05-15 08:25
看更多

熱門文章

肇事率少4成4 桃市拍板取消雙向四線道內側禁行機車

2019-05-16 17:16

屏東九旬阿婆賣「甜酒釀」 恐挨罰3萬元

2019-05-16 18:06

台南離譜雙S型黃線 網友虧：這是北宜公路？

2019-05-16 10:23

雲林六房媽過爐 一窺「擔花、擔燈、擔香擔」遶境特色

2019-05-16 12:03

嘔吐、腹瀉不舒服 斗六高中驚傳住宿生集體不適

2019-05-16 16:22

台中薪情差6都墊底 還比苗縣少

2019-05-15 23:43

屏大校徽抄襲事件將入校史 百萬授權金全數捐公益

2019-05-16 15:57

桃園中路二號社宅中選一般戶明起看屋 未中籤可試包租代管

2019-05-16 10:54

影／午後暴雨！南投驚傳砂石車受困河道 落石砸毀2車

2019-05-16 20:24

竹市「東門辦桌、作夥呷飯」18日登場 明起封街管制

2019-05-16 17:32

基隆姜子寮步道整修後反泥濘 山友打臉設計不接地氣

2019-05-16 14:05

計車程司機心肌梗塞倒地 導管加低溫治療救回他

2019-05-16 09:09

「滿天星斗」也是商機 台灣首座「星野村」催生中

2019-05-16 07:40

防範汛期積水 高市府清疏下水道數萬公尺

2019-05-16 18:24

影╱恐怖的大型車內輪差及視覺死角 苗栗監理站設體驗區

2019-05-16 17:38

晚上不怕肚子餓！無現金交易便利店進駐嘉縣府

2019-05-16 16:26

影╱一通電話就能買 桃園議員叫「笑氣」外送到議會

2019-05-16 15:12

桃市推YouBike傷害險 今年已理賠4件

2019-05-16 07:47

88歲樂觀抗癌 第14次攻頂玉山

2019-05-15 23:46

茉莉&雅博客二手書10~30元出清 把握18、25日

2019-05-15 23:59

妹島和世設計！ 台中綠美圖三度流標

2019-05-16 11:49

台東太麻里金針山繡球花道 浪漫如當MV主角

2019-05-15 23:36

金門年度盛事迎城隍 封街8小時辦繞境遊行

2019-05-16 20:05

高市借新還舊 發債150億

2019-05-16 00:06

路口智慧警示系統…台中見效 桃園跟進

2019-05-15 23:54

2019台南博物館節起跑 民眾可一窺珍稀寶物迷人風采

2019-05-16 07:38

基隆橘郡社區等5候車亭將改建 立委爭取中央補助

2019-05-16 09:52

IKEA小碧潭捷運共構店 4亮點！今開幕

2019-05-15 23:12

「山地門」到底在哪裡？ 這檔藝術展一定要看

2019-05-16 07:39

苗栗火車站的「痛」 1號電梯經常故障

2019-05-16 12:15

嘉義市黃花市集再度登場 穿黃衣抽大獎

2019-05-16 16:45

影／為愛他從蘭嶼到嘉義水上建舟 環保募款

2019-05-16 15:30

六輕氣爆4度協商破局 居民今靜坐抗議

2019-05-15 23:17

金門大橋110年竣工 林佳龍視察：不容有變數

2019-05-15 23:57

住戶共有防火巷變私人違建倉庫 游錫堃：公權力何在？

2019-05-16 11:20

「台灣龍珠」基隆嶼趕6月開放 議員登島讚好美

2019-05-16 00:03

高市舉債空間…只剩635億

2019-05-15 23:59

打通青青草原連絡道瓶頸 竹市元培街148巷拓寬工程動工

2019-05-16 16:24

馬祖最大量赤潮報到 預告藍眼淚首波大爆發

2019-05-16 13:06

上網登錄 騎YouBike 受傷才有保障

2019-05-15 23:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top