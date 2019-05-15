「神鬼奇航」國小交響音樂會 人潮塞爆音樂廳

2019-05-15 18:32 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



奇幻歷險電影《神鬼奇航》擁有不少經典橋段，隨著劇情轉折配樂也讓人印象深刻，為重現經典，桃園市西門國小籌備一年多時間，舉辦「神鬼奇航」畢業音樂會，上週於桃園市文化局演藝廳舉行，不僅吸引全校師生，包括各地喜愛神鬼奇航的樂迷也紛紛到場聆聽，現場600名觀眾席座無虛席還爆滿，讓18位參與表演的西門國小畢業生留下難忘回憶。

西門國小第34屆音樂班今年「神鬼奇航」畢業音樂會，以音樂劇呈現多樣演奏組合，演出經典電影及韓劇配樂，2個多小時的表演展現過人演出技巧，完美展現古典音樂融入現代媒體的潮流，音樂班術導老師楊思音說，選曲上採用電影、戲劇主題曲或配樂，對學生來說是一大挑戰，學生仍然盡全力表演，做出超乎水準的演出，更打破近年來音樂班畢業音樂會票房。

依照慣例，歷年西門國小音樂班畢業音樂會，除了合唱及管弦樂大團演出，也會加入部分五年級同學協演，剩餘節目皆由畢業班18位學生擔綱演出，包括合唱「那些年的小幸運」展開序曲，接著海洋奇緣的「We know the way」、德布西「煙火」、酷玩樂團的「玩酷人生」、韓劇白色巨塔「Ｂ字玫瑰花結」、冰雪奇緣的「Let it go」、波麗露等多首經典音樂，最後由西門國小交響樂團演出神鬼奇航電影配樂「加勒比海盜」作結。

此外音樂會場佈也融入電影，首度以海盜船佈景呈現「Simen34」，家長、老師配合扮演成海盜水手，老師王瑤玉、主任林建碩反串傑克船長及伊莉莎白，校長謝繼仁也化妝成海盜船長，在入口就給觀眾大為驚喜，入口還設有海盜船背板拍照打卡，讓觀眾從入口到演藝廳中，彷彿置身電影場景。