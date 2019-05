「神鬼奇航」國小交響音樂會 人潮塞爆音樂廳

2019-05-15 18:32 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



奇幻歷險電影《神鬼奇航》擁有不少經典橋段,隨著劇情轉折配樂也讓人印象深刻,為重現經典,桃園市西門國小籌備一年多時間,舉辦「神鬼奇航」畢業音樂會,上週於桃園市文化局演藝廳舉行,不僅吸引全校師生,包括各地喜愛神鬼奇航的樂迷也紛紛到場聆聽,現場600名觀眾席座無虛席還爆滿,讓18位參與表演的西門國小畢業生留下難忘回憶。

西門國小第34屆音樂班今年「神鬼奇航」畢業音樂會,以音樂劇呈現多樣演奏組合,演出經典電影及韓劇配樂,2個多小時的表演展現過人演出技巧,完美展現古典音樂融入現代媒體的潮流,音樂班術導老師楊思音說,選曲上採用電影、戲劇主題曲或配樂,對學生來說是一大挑戰,學生仍然盡全力表演,做出超乎水準的演出,更打破近年來音樂班畢業音樂會票房。

依照慣例,歷年西門國小音樂班畢業音樂會,除了合唱及管弦樂大團演出,也會加入部分五年級同學協演,剩餘節目皆由畢業班18位學生擔綱演出,包括合唱「那些年的小幸運」展開序曲,接著海洋奇緣的「We know the way」、德布西「煙火」、酷玩樂團的「玩酷人生」、韓劇白色巨塔「B字玫瑰花結」、冰雪奇緣的「Let it go」、波麗露等多首經典音樂,最後由西門國小交響樂團演出神鬼奇航電影配樂「加勒比海盜」作結。

此外音樂會場佈也融入電影,首度以海盜船佈景呈現「Simen34」,家長、老師配合扮演成海盜水手,老師王瑤玉、主任林建碩反串傑克船長及伊莉莎白,校長謝繼仁也化妝成海盜船長,在入口就給觀眾大為驚喜,入口還設有海盜船背板拍照打卡,讓觀眾從入口到演藝廳中,彷彿置身電影場景。