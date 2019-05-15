家電舊換新補助還可省3千 桃園市經發局：即日民眾免填申請書

2019-05-15 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



夏季將到，桃園市府補助汰換老舊冰箱、冷氣機申請踴躍門庭若市（見圖），經發局即日起提供代申請、免填申請書便民服務。圖／市府經發局提供 分享 facebook 夏季來臨，「別讓您的權益睡著了」!桃園市政府經濟發展局辦理住宅汰換舊冰箱或冷氣機為新節能機種，每台最高補助3000元，3個多月來申辦民眾門庭若市，至今申請家電補助案件1萬1700多件、補助金額高達3750 萬元， 民眾申請十分踴躍， 經發局今天下午表示，為提高便民服務，即日起該局提供代申請服務，民眾可免填申請書，減少民眾申辦補助等候時間。

市府經發局指出，市民只要在去年12月7日以後，凡購買冰箱、冷氣機符合能源效率1、2級新機，每台電冰箱每公升補助10元、每台冷氣機每kw補助1000元，冰箱或冷氣機每台最高補助3000元，每人每件補助總額2萬元為限，補助申請到今年10月31日截止。若以現行舊冰箱、冷氣機汰換為新機，估計一個家庭一年約可節省電費3000元。

從今年1月底受理民眾申辦住宅汰換舊冰箱、冷氣機家電補助以來，市民申辦踴躍，該局申請受理窗口門庭若市，該局統計到昨天，申辦家電補助1萬1708件、累積補助金額已達3750萬元，隨著夏季來臨，預料民眾申請汰換舊冷氣機需求將大增。

局長郭裕信表示，因民眾申請汰換舊家電補助相當踴躍，現場受理窗口常要久候，為落實便民服務，決定即日起，由該局提供代申請服務、民眾可免填申請書，市民只要附上委託書和應備文件，申請書將由專人協助填寫，節省市民等候時間、降低申請文件補正情形。