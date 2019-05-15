台中松柏漁港工程縮水 議員批直轄市比不上苗栗苑裡
台中市的海岸線長達38公里，最北的大甲區松柏漁港屬於二類漁港，登記作業船隻達160艘，但航道淤積，每到冬季飛砂吹襲，嚴重影響捕撈作業安全，另當地欠缺完善的拍賣場所，漁民都只能蹲在路邊交易，相當克難。市議員李榮鴻說，前市長胡志強任內就推動松柏漁港開發計畫，打算分2年共編列1億2千萬，並爭取中央補助，但換前市長林佳龍上任後今計畫一波三折。
李榮鴻指出，前市長林佳龍上任後，松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程拖2年才動工，發包總經費也從1億2千萬減為9千萬，工程項目跟著縮水，讓原本2層樓的建築物縮水成一層樓。台中市是直轄市，竟然比不上苗栗苑裡港
海洋資源漁業發展所所長吳建威解釋，漁業署在105年9月拜會前市長林佳龍，針對松柏漁港多功能集貨場及漁具倉庫量體提出建議，經跨局處溝通後決定縮小量體。李榮鴻抨擊漁業署才補助2700萬，出的錢比較少，憑什麼要求市府縮小建築物的量體？
李榮鴻並質疑，先前工程進度緩拖延，導致這項工程很難在今年7月完工。此外漁會、漁港周邊的老舊危險房屋，也要盡快處理、整頓景觀，施作綠美化，他要求市府最慢一個半月內協調規劃完成，納入明年預算內推動。農業局長蔡精強表示會盡力。
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