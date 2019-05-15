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一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

餅舖走過震災重生 捐贈災勘車回饋社會

2019-05-15 17:36中央社 苗栗縣15日電

苗栗縣卓蘭鎮江記永安喜餅九二一地震時受重創，在各方協助下努力重生，業者本於回饋社會，今天捐贈造價120萬元的災情勘查車給苗栗縣消防局，盼為災害防救添利器。

江記永安喜餅有限公司捐贈苗栗縣消防局1輛搭配渦輪引擎、造價約新台幣120萬元的災情勘查車，今天在縣府第一辦公大樓舉行捐贈儀式，由董事長江金榮、總經理江淑萍等人代表捐贈；縣長徐耀昌、苗栗縣消防局長徐新淵代表受贈，多名地方民代及消防局幹部到場見證。

江記永安喜餅創立於民國63年，從早期傳統麵包店發展為專業糕餅店，餅舖在九二一地震時受災嚴重，包括住家、工廠都倒塌，業者獲各界協助重新站穩腳步，一路艱辛努力重生，如今已是縣內具代表性的文創、伴手禮品牌。

江記永安喜餅總經理江淑萍指出，公司歷經九二一受災，透過親友、各方協助得以「從哪裡跌倒、就從哪裡爬起」，重生後持續精進技術並堅持傳統口味，贏得消費者青睞，才能在糕餅界占有一席之地，基於感恩之心回饋社會，決定捐贈勘災車輛，為災害防救工作盡一份心力。

苗栗縣長徐耀昌頒贈感謝狀表揚業者的善行義舉。他表示，近年來氣候變遷可能使颱風、豪雨等天然災害加劇，藉由災情勘查車優異性能，有助深入災區勘查做好防救工作，他並指示消防局後續做好車輛維護管理工作，讓災害防救利器發揮最大效益。

苗栗縣消防局長徐新淵指出，災勘車屬客貨兩用車，可搭載5名人員及所需裝備、器材，在山區容易操控且行動靈敏，將配發卓蘭消防分隊使用，提升卓蘭地區防救能量。

苗栗縣喜餅

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