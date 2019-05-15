竹市推步行城市大富翁 邀親子體驗

2019-05-15 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



新竹市政府今天發表去年度數值航測地形圖修測成果，並將都市計畫圖、地籍圖與地形圖整合套疊，方便市民取得完整資料，土地交易、開發前可以仔細評估與規畫，市府還在幸福廣場設置步行城市大富翁及九宮格立體拼圖互動遊戲，即日起開放至22日，市長林智堅邀親子來體驗，從遊戲中了解竹市的地形、地貌、建設與改變。

市府都市發展處陳凱凌說，新竹市從100年開始進行地形圖修測，可說是六都以外擁有相關地形圖測繪最完整的縣市，地形圖對城市基礎建設跟發展有非常大的幫助，全市1萬793公頃測繪目標，已完成精度千分之一及五千分之一的地形圖共318張圖。

他說，因地形地貌都會有變化，因此每3年更新修測1次，將最新最完整的地形圖提供給建築師、地政士等公會，也方便有需要的民眾到都發處申請，去年度針對北區修測範圍4459公頃，完成千分之一地形圖137張，並將都市計畫圖、地籍圖及地形圖整合，套疊，朝向數位化努力。

另外，也推出微笑水岸—翻轉城市水環境的高空攝影紀錄片，可以鳥瞰竹市城市風貌，回顧新竹市多項水圳、頭前溪左岸、南寮漁港及17公里海岸線等水環境改善計畫的成果，將放在市府網站供民眾欣賞，透過影像記錄與修測，大家可以發現新竹市不一樣了！

市長林智堅說，地形圖修測並與都計圖、地籍圖整合，希望透過大量資訊系統建置及公開，提供建築師等行業及市民更便利完整的資訊，無論土地交易或建案開發，都能透過此系統仔細規畫與評估。

他說，為了讓市民及小朋友能了解這項服務，市府在幸福廣場設置步行城市大富翁及九宮格立體拼圖互動遊戲，歡迎親子來體驗。