竹市推步行城市大富翁 邀親子體驗
新竹市政府今天發表去年度數值航測地形圖修測成果，並將都市計畫圖、地籍圖與地形圖整合套疊，方便市民取得完整資料，土地交易、開發前可以仔細評估與規畫，市府還在幸福廣場設置步行城市大富翁及九宮格立體拼圖互動遊戲，即日起開放至22日，市長林智堅邀親子來體驗，從遊戲中了解竹市的地形、地貌、建設與改變。
市府都市發展處陳凱凌說，新竹市從100年開始進行地形圖修測，可說是六都以外擁有相關地形圖測繪最完整的縣市，地形圖對城市基礎建設跟發展有非常大的幫助，全市1萬793公頃測繪目標，已完成精度千分之一及五千分之一的地形圖共318張圖。
他說，因地形地貌都會有變化，因此每3年更新修測1次，將最新最完整的地形圖提供給建築師、地政士等公會，也方便有需要的民眾到都發處申請，去年度針對北區修測範圍4459公頃，完成千分之一地形圖137張，並將都市計畫圖、地籍圖及地形圖整合，套疊，朝向數位化努力。
另外，也推出微笑水岸—翻轉城市水環境的高空攝影紀錄片，可以鳥瞰竹市城市風貌，回顧新竹市多項水圳、頭前溪左岸、南寮漁港及17公里海岸線等水環境改善計畫的成果，將放在市府網站供民眾欣賞，透過影像記錄與修測，大家可以發現新竹市不一樣了！
市長林智堅說，地形圖修測並與都計圖、地籍圖整合，希望透過大量資訊系統建置及公開，提供建築師等行業及市民更便利完整的資訊，無論土地交易或建案開發，都能透過此系統仔細規畫與評估。
他說，為了讓市民及小朋友能了解這項服務，市府在幸福廣場設置步行城市大富翁及九宮格立體拼圖互動遊戲，歡迎親子來體驗。
市府指出，步行城市大富翁及九宮格立體拼圖即日起至22日每天上午9點至晚間6點開放體驗，另外市府建置新竹市都市計畫資訊服務網及推出行動版新竹市都市計畫e網通APP，提供土地使用分區查詢、都市計畫書圖查詢、規劃輔助資訊應用、土地使用分區申領及都市計畫圖、地形圖資申領功能，也歡迎多加利用。
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