不花一毛錢垃圾變資源 苗栗公館擬引進裂解氣化處理系統

2019-05-15 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣公館鄉公所1年送燒垃圾費用500多萬元，公所擬出租原垃圾衛生掩埋場，引進高溫裂解氣化處理系統，垃圾轉換成電力等能資源，鄉長曾美露期許成為全台先驅示範區，公所不用花一毛錢，氣化後的產物還可以完全利用或回收。

曾美露說，這項無煙囱零排放的能資源轉換處理系統，德國、日本及新加坡等都有營運的案例，公館鄉公所擬引進，目前還在說明階段，如果可行將來也會公開招標，依法收取租金，分檢資源回收物1個月10幾萬元收入，仍歸鄉公所，廠商站在示範區推廣立場，不收處理費，公所省下垃圾送燒的費用，也會研擬回饋當地，18日將辦理說明會。

她強調裂解氣化反應是攝氏1050度到1200度間，缺氧的環境下將生物質氣化，與燃燒反應在攝氏400度到600度有氧環境截然不同，引進過程一定會透明合法、無汙染，如果將來發生汙染，契約也會明列終止條款，如果故意誤導公所要設置垃圾焚化爐，將不排除提告。