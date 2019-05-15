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一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

不花一毛錢垃圾變資源 苗栗公館擬引進裂解氣化處理系統

2019-05-15 15:04聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣公館鄉公所1年送燒垃圾費用500多萬元，公所擬出租原垃圾衛生掩埋場，引進高溫裂解氣化處理系統，垃圾轉換成電力等能資源，鄉長曾美露期許成為全台先驅示範區，公所不用花一毛錢，氣化後的產物還可以完全利用或回收。

曾美露說，這項無煙囱零排放的能資源轉換處理系統，德國、日本及新加坡等都有營運的案例，公館鄉公所擬引進，目前還在說明階段，如果可行將來也會公開招標，依法收取租金，分檢資源回收物1個月10幾萬元收入，仍歸鄉公所，廠商站在示範區推廣立場，不收處理費，公所省下垃圾送燒的費用，也會研擬回饋當地，18日將辦理說明會。

她強調裂解氣化反應是攝氏1050度到1200度間，缺氧的環境下將生物質氣化，與燃燒反應在攝氏400度到600度有氧環境截然不同，引進過程一定會透明合法、無汙染，如果將來發生汙染，契約也會明列終止條款，如果故意誤導公所要設置垃圾焚化爐，將不排除提告。

公館鄉公所擬引進高溫氣化處理系統，家庭生活垃圾、大型垃圾、稻稉、木材等，經過分檢出回收物資，原本送燒垃圾，加上熟廚餘，經過高溫裂解氣化反應，灰渣可混入行道磚、水泥等利用，產生的甲烷、一氧化碳、氫氣等用來發電，電力買給台灣電力公司，發電產生的二氧化碳做滅火器，或導入溫室棚幫助植物生長，活性碳利用做為過濾、除臭或是塗料等，水也能回收洗滌垃圾。

苗栗縣公館鄉擬在原垃圾衛生掩埋場引進高溫裂解氣化處理系統，5月18日將辦理地方說...
苗栗縣公館鄉擬在原垃圾衛生掩埋場引進高溫裂解氣化處理系統，5月18日將辦理地方說明會。記者范榮達／攝影
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高溫苗栗縣資源回收

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