竹北中興公園恐解編變為住宅區 300居民連署陳情

2019-05-14 17:26 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣政府針對尚未取得的都市計畫公共設施保留地，進行專案通盤檢討，首波竹北、新豐新庄子和山崎3案辦理公開展覽，明天周三是最後一天。其中竹北六家的公10公園（中興公園）可能遭到解編，中興里民連署陳情，認為縣府不該漠視民眾權利而刪除公園用地。

對此，縣府國際產業發展處城鄉發展科回應，變更竹北都計案，在公10尚未開闢前即已送審，因其時間差，才會造成已部分開闢卻檢討。這次辦理公展主要是收集民眾、各機關的意見，了解市地重畫的可行性，未來這些意見會交由地方、中央都委會審議。

竹北市中興里長莊淙澍表示，公10用地有部分開闢中興公園使用，計畫草案與使用現況不相符。另外，此次的變更面積是1600坪左右，以竹北住二容積率200%計算，將增加3200坪樓地板面積，至少增加100戶。

但公十用地周邊道路與停車空間不足，若再將公十用地變更住宅用地，將導致附近居民生活環境品質大幅下降，違反都市計畫法中所規定，檢討後的服務水準不應低於檢討前的原則。這次連署300人，證明了「公10」公園確有使用需求。他建議盡早完成公園建設，可採地面公園，地下停車場的規畫，解決周邊停車空間不足的問題。周邊路應盡快連通使用，緩解車流堵塞。縣議員張珈源日前也關心此案，希望縣府能傾聽民意，了解民眾需要。