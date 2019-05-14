新竹市開辦定點臨時托育 供家長喘息服務

2019-05-14 17:27 中央社 新竹市14日電



新竹市政府在新竹市婦女館今天開辦定點臨時托育，提供6個月到6歲幼童的父母喘息服務。市長林智堅表示，未來不排除加碼在北區與香山區等行政區設立定點臨托點，擴大服務。

林智堅說，新竹市出生率高，育兒照顧服務顯得重要，新竹市政府在婦女館開辦「定點臨時托育服務」，提供舒適空間、並有專業保母進駐，讓父母親能彈性托育，也可安心完成生活中的其他工作，達到「小孩放電、爸媽充電」效果。

黃姓民眾表示，她是全職母親，照顧2名孩子，若臨時有事，得依賴丈夫請假，幫忙照顧孩子，才能前往，生活很不方便。現在有定點臨時托育的服務，讓她偶爾可以喘口氣，擁有自己的時間，也能促進家庭感情升溫。

社會處處長李季縈說，新竹市政府在婦女館打造托育空間，符合居家環境檢核40項標準，為維繫托育品質，同一時段每一名托育人員照顧至多4名，其中未滿2歲者至多2名，倘同一時段預約2歲以下嬰幼兒3名，將再另請1名時薪制托育人員協助照顧，要給竹市孩子高品質的照顧。

李季縈指出，此次開辦定點臨時托育服務，托育對象為6個月至6歲幼兒，監護人或幼兒至少一方需設籍或實際居住新竹市，托育時間為每週一至週五上午9時至下午5時每次至少2小時，每小時收費新台幣200元。有臨時托育需求的家長，可在托育日前3天，以網路或電話預約。