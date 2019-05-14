有趣質詢！上官秋燕帶局處首長包粽 深入竹縣客家文化

2019-05-14 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣議員上官秋燕提出老人假牙問題，希望65歲以上的老人都有一口好牙，讓年長者能方便吃東西，也不會因為沒有牙齒不敢笑、甚至不敢說話。記者郭政芬／翻攝 分享 facebook

新竹縣議員上官秋燕於今天在新竹縣議會第19屆第1次定期會質詢，關心老人假牙補助，是否有機會全面實施，以及竹東動漫園區改為原住民文化據點，應該一併加入客家文化，讓原民與客家元素融合，以吸引更多旅客。她還帶來團隊教學客家粽DIY，讓縣長楊文科、議長張鎮榮等局處首長一起包起客家粽子，相當有趣。

上官秋燕提出老人假牙問題，希望65歲以上的老人都有一口好牙，讓年長者能方便吃東西，也不會因為沒有牙齒不敢笑、甚至不敢說話。

社會處處長李國祿回覆，目前假牙補助主要依據衛福部「中低收入老人補助裝置假牙實施計畫」辦理，主要針對年滿65歲以上或年滿55歲以上原住民，108年至今為止共補助20人，補助金額計72萬5千元。

縣長楊文科表示，目前有補助65歲以上長輩的老人津貼，而假牙補助主要針對中低收入戶為主，縣府將會研議全面補助的可行性，如可行，一定全力向中央爭取。

上官秋燕建議竹東動漫園區不該只有改為原住民文化據點，竹東客家人口居多，希望也能加入客家文化、品嚐客家美食、並傳承客家手藝，利用這個空間與原民文化結合一起展示。

端午佳節將近，上官秋燕也現場讓大家認識客家粽子、南部水煮粽、鹼粽等等，還帶來團隊教學客家粽DIY，議會現場飄香，局處首長一起包起客家粽子，相當有趣，有的還說「常吃粽，可是這是第一次包粽。」