父母的神隊友 竹市開辦定點臨時托育

2019-05-14 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市政府今起開辦定點臨時托育服務，提供家中有6個月到6歲幼童的爸媽喘息服務。圖／社會處提供 分享 facebook

照顧孩子24小時全年無休，新竹市政府來當父母的神隊友，今天正式在東區婦女館開辦定點臨時托育服務，提供家中有6個月到6歲幼童的爸媽喘息服務，成為繼北高之後，全國第三、非六都第一個提供定點臨托的縣市，新竹市長林智堅表示，未來不排除於北區與香山區兩個行政區設立定點臨托點。

「一整天帶小孩有時候比上班還辛苦」，林智堅心有戚戚焉表示，太太就是「一打三」，他最能了解育嬰照顧者偶爾需要放空休息，新竹市繼北高之後，率先在婦女館開辦定點臨時托育服務，不僅請到專業托育人員，位置也相當方便，爸媽可以就近採買生活必需品，也可以得到喘息的機會。

全職媽媽黃小姐說，2個孩子都自己帶，平常要去美容美髮都要請先生請假幫忙顧小孩才能前往，現在有了定點臨時托育的服務，讓她偶爾也可以喘口氣，接個睫毛畫個指甲或是和先生一起去吃飯約會，愛自己更有力氣愛孩子。

社會處李季縈處長表示，婦女館開辦的定點臨時托育服務，托育對象為6個月至6歲幼兒，監護人或幼兒至少一方需設籍或實際居住本市，托育空間符合居家環境檢核40項標準，為維繫托育品質，同一時段每一托育人員照顧至多4人，其中未滿2歲者至多2人，倘同一時段預約2歲以下嬰幼兒3人，將再另請1名時薪制托育人員協助照顧。