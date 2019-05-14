竹市通盤檢討恐將竹縣3.8億土地變公園 竹縣議員籲護產

2019-05-14 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹市打算透過都市計畫通盤檢討，變更新竹縣位於竹市仙宮段、育賢段共16筆土地，公告現值高達3.83億，原屬都計區內住宅區的1.24公頃為公園綠地，再無償撥用取得。竹縣議員杜文中今天在議會中質詢，批評竹市此舉是把竹縣的土地拿走，建議縣府盡快標售，更疾呼竹縣各議員要團結護產。

對此，財政處處長黃國峯回應，上個月23日北上前往內政部都委會審議表達立場，目前中央要求縣、市政府好好溝通，竹市需補充開闢與財務報告，擇日再審。

杜文中表示，新竹市育賢段的土地是竹縣政府的財產，竹市政府要把土地通盤檢討，並變更為公園，再無償撥用取得，既不合理且不公平。當初縣市分家，竹縣很多筆土地在竹市，已陸續被徵收近15公頃，如今又要透過都市計畫通盤檢討，拿走竹縣土地，讓新竹縣的財務雪上加霜。

他說，新竹縣只要能夠標售這些土地，就能挹注縣府財庫，希望定期會提議時，議員們要團結起來，縣府也應盡快清查新竹市內的竹縣土地並標售。

黃國峯回應，新竹縣位於新竹市的土地目前共18.7公頃，但先天處於弱勢，因爲都市計畫掌握在新竹市府手中，其次把住商變更為公園，大多委員、民間學者較為支持，認為此舉可提供更多公共設施，雖然竹縣府可列席說明，但說明完就得離場，身為提案者的竹市則可留下來逐一回應委員。

黃國峯指出，縣府這次在列席中強調，民國103年市府有找過縣府開會，當時決議不會變更。其次，此案已完成處份程序，變更在後，市府不該違背當時承諾。縣府也強調，縣市分家後，都是依照劃分原則和財務計畫，應該由縣府來處份，挹注縣府建設。目前新竹縣、市政府之間本來就有溝通平台，應可以透過雙方協商處理。此案最後獲得都委會委員認同，並建請市府與縣府協商，擇日再審。