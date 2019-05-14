苗栗高中木球隊女將 不分晴雨練習全中運獲佳績

2019-05-14 13:49 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗高中木球隊參加全中運高女組木球球道賽團體賽拿下第一名，4名成員分別為余可萱（左起）、胡佳鳳、楊舒晴與謝秉諺，4人是國手，今年也是最後一次參加全中運，4人考上大學。記者劉星君／攝影 分享 facebook

苗栗高中木球隊三年級女將胡佳鳳與弟弟頭屋國中九年級的胡俊德，姐弟參加今年全國中等學校運動會，在木球項目拿下優異成績，胡佳鳳在高女組木球球道團體賽拿下冠軍與高女組木球桿數賽團體第三名。弟弟胡俊德拿下雙金，國男組木球球道賽個人賽、木球球道賽團體賽第一名。

苗栗高中木球隊參加全中運高女組木球球道賽團體賽拿下第一名，團體賽4名成員分別余可萱、胡佳鳳、楊舒晴與謝秉諺，4人都是苗栗高中三年級，也是最後一次參加全中運，4人也考上大學。

胡佳鳳說，練木球最辛苦是不論下雨天、大太陽，都要撐住，木球沒有室內場，下雨也要打「腳濕了、身體濕了，都要硬ㄍㄧㄥ著」。余可萱說，每次大太陽底下練習，大家全身都包緊緊「為了防曬全付武裝」。

胡佳鳳鼓勵弟弟頭屋國中九年級胡俊德一起打木球，胡佳鳳說，原本弟弟不想練木球，想練田徑，她告訴弟弟，如果能歷經木球的辛苦，再鼓勵他練田徑，這次弟弟拿下全中運木球項目雙金，弟弟很開心，也很感謝父母親支持。