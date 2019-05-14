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議員批台中護石虎輸苗栗 農業局：會改善廊道棲地

2019-05-14 13:42聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市議員楊典忠為石虎請命，他以苗栗縣政府同樣推動石虎自治條例，去年也被議會退回，但苗栗縣今年再送議會審議，台中市卻喊卡，他痛批新市長盧秀燕只會把石虎當玩偶，卻沒有具體保虎石虎的行動與作為，讓台中市在保護石虎的行動上不如苗栗縣。副市長楊瓊瓔表示，可能是溝通不完善，市府會再對外說明。

楊典忠表示，苗栗縣政府雖然去年五月因部分條文引起縣議員質疑限制地方建設、開發，被議會退回，但是這屆苗栗縣政府再次送議會審議，現在審議中。同是國民黨縣市長，同樣在去年議會審查未過關，苗栗徐耀昌選擇再送議會審議，盧秀燕卻把把草案廢止，對石虎保護法制化，台中市長不如苗栗縣長。

楊說，同是台中市長，林佳龍不但把石虎作為花博吉祥物，也提出石虎保護自治條例，盧秀燕卻只推石虎吉祥物，沒有法制化行動，他要求台中市政府拿出具體政策「不是只把石虎都玩偶而已。」

副市長楊瓊瓔表示，市府對瀕危保育類動物會依野生動物保護法全力保護，農業局長蔡精強表示，市府在石虎出沒頻繁地區后里、新社設立6支告示牌，提醒開車駕駛小心石虎出沒，另委託民間協會進行石虎族群調查與廊道改善。

楊典忠說，台中市政府連續兩年委外進行石虎調查與保育研究，從后里往東到和平，再往南到霧峰，橫跨9個行政區的山區，共拍到45個石虎樣點，顯示石虎主要分布在低海拔丘陵地，從出現頻率與區域分布研判，以太平區和霧峰區較具有棲地功能，后里區、東勢區、和平區和新社區則有石虎族群交流的廊道重要性。

楊典忠說，全台石虎數量約468-669 隻，實際有效族群繁殖數量更少，中央林務局105年石虎保育報告指出，石虎現在僅存苗栗、台中、南投與彰化四縣市淺山地區，面臨嚴重的棲地破碎化與盜獵、毒殺的威脅，族群萎縮。即使設保護區但卻無具體保護區巡守作為，石虎族群恐怕步上雲豹後塵消失。

民進黨議員楊典忠指市府保護石虎不如苗栗用心，副市長楊瓊瓔說溝通不良，目前調查族群...
民進黨議員楊典忠指市府保護石虎不如苗栗用心，副市長楊瓊瓔說溝通不良，目前調查族群、積極改善棲地。記者陳秋雲／攝影
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