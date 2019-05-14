全國CNC加工競賽 龍華科大機械系奪冠亞軍

2019-05-14 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



全國首屆CNC加工競賽，龍華科大機械系學子吳宗修、林志軒、賴嵩霖奪冠軍。圖／龍華科大提供 分享 facebook

機械為工業之母，CNC加工技術在機械領域佔舉足輕重地位，為加速推動工業4.0，協助傳統產業轉型升級，龍華科技大學日前首度舉辦「全國首屆CNC加工競賽頒獎典禮暨高端加工智慧化國際研討會」，其中機械系學生更榮獲全國CNC加工競賽大專組第一名，表現出色。

全國首屆CNC加工競賽促進校際間相互觀摩切磋，競賽名次由教育部技職司司長楊玉惠頒獎，大專組第一名由龍華科大機械系學子吳宗修、林志軒、賴嵩霖獲得；另龍華科大、彰化師範大學則分獲第二、三名。高中職組部分，國立新營高工、私立新民高中，以及新北市立新北高工則獲得前三名。

楊玉惠指出，龍華科大獲教育部「深耕專業技術研發及人才培育計畫」補助，建置「深耕高端加工技術暨智慧機械類產線場域」，並成立「智慧化高端加工研究中心」，有效結合區域產業特性，將所發展技術回饋給鄰近工業區相關業者，加速提升產業技術水平。希望透過舉辦CNC加工競賽培育CNC高端人才，讓業界發掘優秀技職學子，達到產官學三贏目標。

龍華科大校長葛自祥表示，學校多年來致力推動產學鏈結，機械為工業之母，CNC加工技術在機械領域佔舉足輕重地位，龍華科大機械系自103年起承辦教育部第二期技職再造計畫，致力推動3軸及5軸加工技術教育訓練，長期累積多軸加工技術能量及口碑，也在北區建立五軸加工的實訓基地。

而為加速推動工業4.0並協助傳統產業轉型升級，機械系在多年累積的產學合作成果的基礎上，發展電腦輔助技術協助整合製程模擬分析、多軸CNC加工檢測、3D檢測、機器人拋光、機上拋光與工件表面品質監測、設備物聯網智慧化等產業技術。

此外，今年更率先舉辦首屆全國CNC加工競賽，由業界提供獎金，並由業界出題，各參賽隊伍作品均需送業界檢測後決定成績，完全落實與業界接軌。以鼓勵全國高中職及大專院校機械相關群科系所，積極投入CNC加工技術鑽研，期盼建立學生高端CNC加工技能，縮短學用落差，達成為業界培育人才目標。