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總統必來的義民廟 董事會遲未改選 竹縣府：九月底完成

2019-05-14 11:39聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣長楊文科回應，義民廟改選是很重大的事情，他上任後，有信心與決心要來解決此問...
新竹縣長楊文科回應，義民廟改選是很重大的事情，他上任後，有信心與決心要來解決此問題。記者郭政芬／攝影
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新竹縣新埔褒忠義民廟董事會至今，仍未完成改選，新竹縣政府去年交由新竹地方法院，請求解除董事長職務，並聲請選任臨時董事代行其職務，不過後來法院裁定敗訴，義民廟董事會仍未改選，新竹縣議員羅美文今天在縣議會質詢，建議縣府協助、要求義民廟三個月內要完成改選，「好幾年未改選，真是丟盡客家人的臉」。對此，縣長楊文科回應，縣府日前曾召開義民廟座談，啟動改選機制，義民廟也同意將於9月30日前改選完畢。

義民廟是歷年總統前來祭拜的廟宇，也是客家人信仰的中心，羅美文表示，義民廟董監事會遲未改選，丟盡客家人的臉，外界評估義民廟有24億的資產，竟被少數人把持，縣府曾經指派臨時董事，但後來敗訴，縣府也未有繼續抗告。

羅美文要求縣府強力介入，促成義民廟在3個月內完成改選。其次，縣府應調查義民廟的財務狀況，必要時會同司法機關釐清財務流向，好讓信徒安心。他更直指，「本屆爭議還是當事人最清楚，請縣長楊文科一個月內召集15個祭典區的代表來座談，相信縣長會做出最有智慧的判斷。」

新竹縣長楊文科回應，義民廟改選是很重大的事情，他上任後，有信心與決心要來解決此問題。為此，縣府日前召集義民廟董事長、總幹事、2名祭典區代表座談說明，會後承諾會在今年9月30日前會完成董監事改選，縣府也表明如果祭典區內沒有把代表推選出來，縣府將會強力干涉。過往的爭議是代表名單報出來，卻又改掉部分名單，縣府因此無法核准。

其次，楊文科說，義民的財團委員會也會改選，董事會的席次各是36席、21席、以及15席，其中21席屬於財團、剩下則是擔任義民中學董事會，若改選依序完成，董監事會也會了解財產情況。針對調查義民廟財產的狀況，縣府會再研究一下。最後，若要召集祭典區的代表來座談，縣府也會再研擬，有必要就會召開，因為目前也已經啟動改選機制。

新竹縣新埔褒忠義民廟是歷年總統前來祭拜的廟宇，也是客家人信仰的中心。圖／本報資料...
新竹縣新埔褒忠義民廟是歷年總統前來祭拜的廟宇，也是客家人信仰的中心。圖／本報資料照片
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新竹縣議員羅美文今天在縣議會質詢義民廟董事長改選，要求縣府強力介入，促成義民廟在...
新竹縣議員羅美文今天在縣議會質詢義民廟董事長改選，要求縣府強力介入，促成義民廟在3個月內完成改選。記者郭政芬／攝影
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