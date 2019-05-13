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復興後山防災前進指揮所 巴陵綜合行政中心啟用

2019-05-13 19:35聯合報 記者張弘昌╱即時報導

地處偏遠復興區巴陵後山地區，桃園市政府耗資1億7572萬元，克服高山平坦腹地有限，新建3層樓、占地700多坪，包含消防、衛生等6單位進駐的巴陵綜合行政中心。今天由市長鄭文燦率相關局處與地方蓍老，熱鬧舉辦落成啟用典禮，一同見證復興區後山重大建設。

落成啟用巴陵綜合行政中心位在下巴陵部落，有巴陵消防分隊、華陵里市民活動中心、幼兒園、復興區衛生所巴陵衛生室、公路總局復興工務段及觀光旅遊資訊服務中心等6個單位進駐。

巴陵綜合行政中心不僅是後山地區指標建築，也是颱風救災前進指揮所。當災情發生時，能透過完善通訊設備，協助迅速掌握第一手災情，以利完成救災任務，可大幅提升後山地區防災能力。

桃園市長鄭文燦表示，過去幾次颱風造成山區發生土石流，復興區部分道路坍方、電力中斷等災情，為避免後山部落成為孤島，市府持續強化相關建設，包括重新鋪設部落聯外道路，架設不斷電防災基地台，並投入高達1億7500萬元經費，建造巴陵綜合行政中心。

原住民山地平坦腹地取得不易，市府積極協調無償取得行政中心用地後，工程發包過程中，因山區土方及廢棄物運送人力成本增加，致工程一再流標。考量增加智慧建築、水保設施等項目，興建總經費增列為1億7572萬元，最後在市長鄭文燦支持下，終於完成這項不可能的任務。

巴陵綜合行政中心為地上3層，總樓地板面積約706坪，不僅導入智慧建築整合機電、給排水、空調、防災、防盜等設備，綠建築設計大幅降低建築物耗能，可適度引入自然氣流，提供安全、便利舒適及節能目標。

行政中心大廳挑空區公共藝術，是知名泰雅編織藝術家尤瑪˙達陸作品，將泰雅圖騰、古謠及各參建單位代表色彩融入其中，跳脫公務機關傳統刻板印象，展現不同風貌，呈現更親民的一面。

市長鄭文燦強調，巴陵行政心落成啟用後，提供巴陵消防分隊等6個單位進駐，不僅是後山地區指標建築，更結合救災、教育、衛生、工務及旅遊等功能，是前所未有的創舉。

往後每年防汛期間，將利用巴陵行政中心建置的無線電基地台設備，透過上高義及東眼山站台，佐以點對點數據專線，並結合衛星行動電話，建立完善防救災通訊網絡，於第一時間將各項災害資訊，即時回傳到桃園市災害應變中心。

另在橫向聯繫部分，中心也設置3座無線電專用基地台，同時提供復興區偏鄉部落、各遊客中心及民間救難團體等即時通訊，在颱風防汛期間更能即時連線，成為復興區後山的前進指揮所，透過遠端視訊會議系統與市災害應變中心同步連線開會，做第一線指揮，加速災害搶救及復原，將大大改善以往通訊失聯窘境，提升原民地區居住安全性。

桃園市府耗資1億7千萬元，在復興區後山新建巴陵綜合行政中心，今天熱鬧舉辦落成啟用...
桃園市府耗資1億7千萬元，在復興區後山新建巴陵綜合行政中心，今天熱鬧舉辦落成啟用典禮。圖／桃園市聞處提供
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桃園市府耗資1億7千萬元，在復興區後山新建巴陵綜合行政中心，今天落成啟用進駐巴陵...
桃園市府耗資1億7千萬元，在復興區後山新建巴陵綜合行政中心，今天落成啟用進駐巴陵消防分隊，並設後山前進指揮所。圖／桃園市消防局提供
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桃園市府耗資1億7千萬元，在復興區後山新建巴陵綜合行政中心，大樓中庭陳設，具泰雅...
桃園市府耗資1億7千萬元，在復興區後山新建巴陵綜合行政中心，大樓中庭陳設，具泰雅原民圖騰元素公共藝術作品。圖／桃園市消防局提供
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桃園市府耗資1億7千萬元，在復興區後山新建巴陵綜合行政中心，今天熱鬧舉辦落成啟用...
桃園市府耗資1億7千萬元，在復興區後山新建巴陵綜合行政中心，今天熱鬧舉辦落成啟用典禮。圖／桃園市聞處提供
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桃園市府耗資1億7千萬元，在復興區後山新建巴陵綜合行政中心，今天熱鬧舉辦落成啟用...
桃園市府耗資1億7千萬元，在復興區後山新建巴陵綜合行政中心，今天熱鬧舉辦落成啟用典禮。圖／桃園市消防局提供
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巴陵綠建築鄭文燦
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