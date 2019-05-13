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牛欄河遭毒害關西鎮長批怠忽職守 桃市府反駁

2019-05-13 19:11聯合報 記者林育瑩╱即時報導

新竹縣關西鎮牛欄河遭受汙染，關西鎮長劉德樑認為桃園市府為拚經濟，把毒害排放到關西牛欄河，不但讓民眾苦不堪言，更影響當地觀光。近日將會委託律師對桃園市府提起行政訴訟，控告桃園市府怠忽職守。桃園市府環保局表示，目前稽查158家，告發處分11家，並無關西鎮長指稱長期對於牛欄河上游汙染稽查不力，對於未査明事實就擅自批評，無法認同。

桃園市環保局表示，針對牛欄河事件，去年6月起即成立縣市共同稽查平台，每月會同新竹縣環保稽查人員，定期到牛欄河流域縣市交界處檢測，至今年4月止，已採樣11次，並未發現水質有異常情形，檢測報告也定期提供給新竹縣、關西鎮公所、代表會閱覽。

有民眾質疑今年5月9日牛欄河橋死魚稽查不實，桃園市環保局表示，經調查，橋上游約10公尺有個高低落差，水流沖擊導致水面呈現些許泡沫，為再三確認，環保局透過儀器進行水質檢測， 包含酸鹼值、水溫、導電度、溶氧量、重金屬試紙等測試，除溶氧偏低外，其它皆無異常，因此研判非屬工業界面活性劑汙染。

環保局提到，稽查員不僅到下游查看牛欄河流域是否有死魚狀況，同時循線上游追查是否工廠偷排廢水，但經過連日追蹤，均未發現有上述情形。

桃園市府環保局表示，目前稽查158家，告發處分11家，並無關西鎮長指稱長期對於牛...
桃園市府環保局表示，目前稽查158家，告發處分11家，並無關西鎮長指稱長期對於牛欄河上游污染稽查不力，對於未査明事實就擅自批評，無法認同。圖／桃園市環保局提供
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桃園市府環保局表示，目前稽查158家，告發處分11家，並無關西鎮長指稱長期對於牛...
桃園市府環保局表示，目前稽查158家，告發處分11家，並無關西鎮長指稱長期對於牛欄河上游污染稽查不力，對於未査明事實就擅自批評，無法認同。 圖／桃園市環保局提供
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