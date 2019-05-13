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中庄調整池旁濫倒廢土 埋暗管汙泥水恐外流

2019-05-13 17:11聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市大溪區大鶯路埔頂汙水廠預定地旁，幾天前被挖坑洞濫倒廢土，濫倒地點就緊鄰水利署中庄調整池，業主在廢土區設土坡、埋設暗管，日後土石越堆越高，汙泥水恐從涵管溢流，影響中庄調整池及水源保護區等民生用水供應。

市議員陳治文服務處今會同環保、地政及農業等單位會勘，經環保局採樣廢土，初步排除廢土有重金屬等汙染。警方12日獲報到場，查獲吳姓挖土機司機，正依違反廢棄物清理法著手調查中。

簡姓地主表示，大漢溪左岸埔頂汙水處理場預定地附近高灘地，過去曾發生不肖業者，盜挖砂石及掩埋有害事業廢棄物環保案，上周靠河川側國有地，未經他同意就闢路整地，部分廢土還堆置在他方私有地上，接著從外地運來不明廢土，棄置在挖好的坑洞內。

大溪警分局獲報到場勘查，發現業者雇用挖土機挖設土坡，同時設排水涵管，依違反廢棄物清理法著手調查。吳姓挖土機司機稱獲雇整地，不清楚地主要做啥麼，經查這處國有地為傅姓地主租用，但他未經一旁私有地主同意動工整地，並棄置外地運來的不明土方，正進一步傳喚地主到案說明中。

市府地政局地用科人員表示，該處國有地承租戶，疑違反區域計畫法濫倒廢土，蒐證後將調閱地籍資料依地政法規開罰，同時限期要求地主，限期1到3個月內改善及恢復原狀，否則可逕行移送法院，依刑法追究刑責。

桃園市大溪中庄調整池旁國有地，被濫挖傾倒不明廢土，市議員陳治文服務處今邀，環保、...
桃園市大溪中庄調整池旁國有地，被濫挖傾倒不明廢土，市議員陳治文服務處今邀，環保、地政等單位會勘著手調查究責。記者張弘昌／攝影
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桃園市大溪中庄調整池旁國有地，被濫挖傾倒不明廢土，市議員陳治文服務處今邀，環保、...
桃園市大溪中庄調整池旁國有地，被濫挖傾倒不明廢土，市議員陳治文服務處今邀，環保、地政等單位會勘著手調查究責。記者張弘昌／攝影
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桃園市大溪中庄調整池旁國有地，被濫挖傾倒不明廢土，市議員陳治文服務處今邀，環保、...
桃園市大溪中庄調整池旁國有地，被濫挖傾倒不明廢土，市議員陳治文服務處今邀，環保、地政等單位會勘著手調查究責。記者張弘昌／攝影
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國有地廢棄物保護區
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