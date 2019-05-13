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苗栗家扶「用愛包圍」達標 小萱家變舒適溫暖

2019-05-13 16:55聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣「小萱」一家8口居家環境雜亂，剩下食物沒有丟棄，空氣散發霉味，父母親愛小孩卻不懂教養，苗栗家扶中心啟動「用愛包圍」服務方案，2年來幫助他們「有熱水澡可洗」，及「打造一個溫暖舒適的家」目標，並提供育兒指導，現在小萱家溫暖又舒適。

小萱家中經濟來源靠自家農務及父親擔任洗碗工，父母親因愛小孩，一連生了6名子女，2012年被通報小孩被關狗籠，苗栗縣政府社會處家庭處遇服務，轉介家扶中心啟動用愛包圍方案，母親一開始抗拒，經不斷努力，並引進社會資源，結合志工首先解決一家人必須在陽台洗冷水澡問題，逐漸贏得信任。

親代進入家庭提供服務，引導召開家庭會議，共同討論出「打造一個溫暖舒適的家」目標，用愛包圍團隊與小萱一家人分工清理，客廳鋪設防滑地墊，裝收納餐具櫃子，進而整理臥室，增添衣櫃，後續小孩還希望房間香香的，放上香氛包，至今還能維持乾淨整潔。

用愛包圍團隊還發現有小孩體重過輕的問題，近1歲才僅有7公斤，發現母親餵食奶粉，沖泡濃度不足，且餵奶時間不固定，營養攝取不夠，介入後逐漸成長，家庭氣氛溫暖，小萱一家人討論，用烤肉慶祝用愛包圍任務成功，高興之情溢於言表，用愛包圍團隊也分享「有些事，不做，不會怎樣，但做了，就很不一樣！」

小萱家中房間新添衣櫃後，保持疊放整齊。圖／苗栗家扶中心提供
小萱家中房間新添衣櫃後，保持疊放整齊。圖／苗栗家扶中心提供
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苗栗家扶中心「用愛包圍」服務方案介入後，小萱家環境煥然一新。圖／苗栗家扶中心提供
苗栗家扶中心「用愛包圍」服務方案介入後，小萱家環境煥然一新。圖／苗栗家扶中心提供
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小萱家中堆滿雜物，苗栗家扶中心啟動「用愛包圍」服務方案改造全家。圖／本報資料照片
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苗栗縣餐具
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