響應環保 北北桃5月17日舉辦聯合海葬

2019-05-13 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



環保意識抬頭，越來越多民眾接受環保葬，而超過12年北北桃三市聯合海葬，今年輪到桃園主辦，而桃園將有30位往生者進行海葬，5月17日當天，將在中壢殯葬服務中心舉辦聯合追思音樂會，結束後，家屬將帶著骨灰盒到新北漁人碼頭登船出海，並投擲入大海中，讓往生者安息，桃園市民政局表示，盼透過政策推廣，讓更多人響應環保葬的行列。

桃園市民政局表示，桃園每年死亡人數約在1萬2千人左右，其中九成人選擇火葬，而桃園市自97年起推動環保自然葬法，除與台北市、新北市聯合舉辦海葬活動外，更在102年推動樹葬，目前設有楊梅、蘆竹及龍潭3處樹葬專區，每個月各有1場次。海葬截至目前為止，已服務261人、樹葬部分已服務1722人。

民政局指出，設籍桃園市民，若選擇海葬、樹葬不須費用，而外縣市民眾要來桃園樹葬需要花費5000元，據統計，楊梅生命紀念園區為桃園最早興闢樹葬區行政區，自102年起，前2年每年僅70多人，到現在每年有兩、三百人選擇樹葬，迄今已有上千名往生者死後在楊梅樹葬。

而海葬之所以會選擇到新北出海，民政局表示，是因為海葬得在合格客船辦理，而桃園的永安漁港目前沒有合格客船，僅有在石門水庫擁有，所以就目前而言，會選擇在新北八里、淡水漁人碼頭作為出海地點。

民政局提到，聯合海葬將在5月17日8點在市府殯葬所中壢殯葬服務中心懷恩廳舉辦追思音樂會，30位先行者選擇長眠於大海，透過追思音樂會讓家屬能再次對親人作最後的道別，並於追思會後由家屬及專人迎往新北市漁人碼頭登船出海，於離岸6公里外海，由家屬為先行者默禱祈福後，親自將安息盒拋灑入海，象徵先人與大海相伴、與天地同遊。

聯合海葬不收取任何費用，相關訊息請洽桃園市政府殯葬管理所桃園區殯葬服務中心（03）3251569，中壢區殯葬服務中心（03）4522944及桃園市殯葬資訊服務網 http://funeral.tycg.gov.tw/infosite/