尖石後山道路破損 竹縣議員：影響通行、農產品易碰撞
新竹縣議會今天進行總質詢，議員劉建民、張良印、黃豪杰3名議員聯合質詢，針對後山部落道路、橫山關懷據點、竹東河濱公園等提出看法，希望縣府能協助改善，看見民眾的需要。
縣議員劉建民關心尖石鄉後山道路破損，影響住民、遊客通行並增加水蜜桃等農產品碰撞，他指出尖石鄉面積約527平方公里，轄內道路有縣道、鄉道、部落聯絡道及農路，其中後山的鎮西堡教會聯絡道路早已破損不堪，恐怕再2年就只有山羌、山羊才能走。另外，玉峰村李埔道路，車輛駛過就要「大保養」，希望縣政府能協助改善，保障當地居民、觀光客及農產品運輸的安全。
新竹縣長楊文科說，他參選時曾經深入尖石後山，對部分千瘡百孔的道路記在心中，他也當場指示縣府工務、原民處實地會勘尖石及五峰道路，爭取原民會經費盡全力保養，按輕重緩急改善路面破損、積水的問題。
縣議員張良印指出，老中青幼通通照顧是楊文科縣長施政的目標，新竹縣橫山鄉人口1萬2900多人，其中超過65歲以上的長者就有2800多人，老人比例占全縣第2高，呼籲社會處做好照顧長輩的工作。對此， 社會處長李國祿表示，楊縣長上任後，將敬老津貼從1500提高為3000元，除此之外，橫山鄉也有四個老人關懷據點和一處日照中心，未來將朝一村一關懷據點的方向努力，並將導入智慧照顧，讓長輩得到最好的照顧。
縣議員黃豪杰關心竹東河濱公園的維護狀況，他表示使用10幾年後，河濱公園內很多設施都老舊損壞，縣府爭取2500萬的前瞻建設經費挹注河濱公園，建議要廣納民眾的建議彈性運用。環保局代理局長羅仕臣表示，竹東河濱公園的環境維護及植栽修繕一年經費800萬元，至於2500萬元「頭前溪生態公園水環境改善工程計畫」，目前經濟部已複評通過，縣府目前就專家學者建議補正後再送審。待經費核定後將進行園區導道覽指示牌更新、步道及停車空間改善並串接頭前溪上下游景觀，屆時也會參考地方意見。
留言