尖石後山道路破損 竹縣議員：影響通行、農產品易碰撞

2019-05-13 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣議會今天進行總質詢，議員劉建民、張良印、黃豪杰3名議員聯合質詢，針對後山部落道路、橫山關懷據點、竹東河濱公園等提出看法，希望縣府能協助改善，看見民眾的需要。

縣議員劉建民關心尖石鄉後山道路破損，影響住民、遊客通行並增加水蜜桃等農產品碰撞，他指出尖石鄉面積約527平方公里，轄內道路有縣道、鄉道、部落聯絡道及農路，其中後山的鎮西堡教會聯絡道路早已破損不堪，恐怕再2年就只有山羌、山羊才能走。另外，玉峰村李埔道路，車輛駛過就要「大保養」，希望縣政府能協助改善，保障當地居民、觀光客及農產品運輸的安全。

新竹縣長楊文科說，他參選時曾經深入尖石後山，對部分千瘡百孔的道路記在心中，他也當場指示縣府工務、原民處實地會勘尖石及五峰道路，爭取原民會經費盡全力保養，按輕重緩急改善路面破損、積水的問題。

縣議員張良印指出，老中青幼通通照顧是楊文科縣長施政的目標，新竹縣橫山鄉人口1萬2900多人，其中超過65歲以上的長者就有2800多人，老人比例占全縣第2高，呼籲社會處做好照顧長輩的工作。對此， 社會處長李國祿表示，楊縣長上任後，將敬老津貼從1500提高為3000元，除此之外，橫山鄉也有四個老人關懷據點和一處日照中心，未來將朝一村一關懷據點的方向努力，並將導入智慧照顧，讓長輩得到最好的照顧。