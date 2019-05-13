盼桃園孩子高人一等 議員提蛋白質與學分運動計畫

2019-05-13 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



如何讓桃園的孩子「高人一等」，桃園市議員舒翠玲今日在議會總質詢指出，依據教育部、教育局資料，桃園學生自96年到106年，7歲到15歲平均身高皆低於全國平均值，他向市府建議推動蛋白質點心及學分運動兩項計畫，盼讓桃園孩子長高，桃園市長鄭文燦表示，會釐清高矮原因，盼落實學童運動、均衡營養目標。

議員舒翠玲在質詢，首先問體育局長莊佳佳，若挑選一位籃球國手，在條件情況一樣下，172公分與175公分會挑選誰，莊佳佳回：「175公分」，同樣問題，舒議員也問警察局長陳國進，若員警在同樣情況下，175公分與178公分會選擇哪一個，陳國進回「178公分」。

議員舒翠玲拿出教育部、市府教育局資料，其中在106年全國學生身高統計，7歲學生平均身高為121.5公分，但桃園僅有118.98公分，15歲學生平均身高為168公分，但桃園只有167.55公分，兩者都遠低於全國平均值，舒翠玲憂心，桃園擁有教育、育兒津貼等多項社會福利，但為何學生身高仍低於全國平均值？

她指出，身高與父母基因及後天的鍛鍊有關，但政府應有改善方式，他舉日本來說，1945年針對全國小學制定增高計畫，除了在學校提供完善體育設施及戶外活動，提供攝取蛋白質，每天早上10點提供200到400毫升的課間奶。

舒也提到，韓國在11年前推動多長5公分計畫，他們制定新手媽媽手冊，裡面包含各項醫學常識，讓新手媽媽了解孩子成長方法，另外要求孩子養成良好生活習慣，包括晚間10點入睡，坐立行走正確姿勢，避免穿過緊衣服及襪子，也鼓勵常爬坡、指壓經穴刺激生長點等。

舒翠玲建議，市府應啟動兩項10年長高計畫，第一是蛋白質點心計畫，在下午時段仿造日本課間奶的牛奶或豆漿、小魚乾、豆類食品，讓孩子充分吸收蛋白質，初估經費一年不到8億元。另外就是學分運動計畫，建議和龜山的體育大學合作，開設學分課程，體大學生在第七、八節課到國中小上體育課，一方面實習，同時增進技能，1年經費不超過四千萬元。他評估計畫經費約8億4000萬元，讓桃園孩子高人一等，追過全國平均值。