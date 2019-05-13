中油鐵砧山漏油污染 苗縣議員聯合促速整治

2019-05-13 15:12 中央社 苗栗縣13電



台灣中油苗栗鐵砧山礦場含油廢水外洩，經檢測地下水含苯超標300倍，恐有致癌疑慮，苗栗縣議員余文忠、張可欣、張顧礫等人今天聯合質詢，要求環保局督促中油儘速賠償、清污。

苗栗縣議會上午進行衛生局、環保局工作報告，台灣中油公司位於通霄鐵砧山廣場含油廢水洩漏案件，成為質詢焦點，縣議員余文忠指出，中油公司2月間因連接伴產水池管線腐蝕破損導致含油污水外洩，但中油第一時間隱匿不報，直到油污擴散流出無法遮掩才坦承，根本是罔顧周遭居民生計。

余文忠與張可欣、張顧礫等人聯合質詢指出，根據苗栗縣環保局的檢測報告，當地土壤和地下水都遭到污染，污染範圍約2.4公頃，其中3處監測井與2處民井測得的含苯量嚴重超標，超出污染管制標準300倍至378倍，農作物無法耕種，農民至今並未獲補償。

張顧礫表示，飲水或食物中含苯，輕則造成暈眩、頭痛、心跳加速、擅抖，嚴重可能影響免疫系統，導致急性骨髓性白血病，甚至致癌，他說，農民本就靠天吃飯，如今連水都不敢用，一旁還有坪頂國小的學生，每天置身在危險污染環境中，「真的很可憐」。

環保局長陳華盛表示，目前已針對水質污染裁罰中油公司新台幣15萬元，中油公司也接用自來水供當地居民使用，避免飲用遭到污染的地下水，未來將要求中油限期提出改善計畫。

余文忠表示，中油漏油並非首犯，以往面對類似案件，常採取「推、拖、拉」態度，將聯合藍營議員共同籌組專案小組，要求環保局督促中油盡快對鄉親做出賠償並提出清除油污整治計畫。

中油探採事業部表示，確認管線洩漏後立即阻斷漏源，並採取緊急應變在附近山溝佈設吸油棉及攔油索，控制影響範圍，針對里民疑慮，已陸續與居民溝通聽取訴求，可能受影響地區地下水停抽，由中油供水，作物補償部分，已完成可能受影響地區農作物查估，持續與地主洽談補償事宜，中油強調，將本於負責態度，盡力善後，也會加快整治工程施作，於最短時間內恢復地下環境。