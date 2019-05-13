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存放逾期食品、衛生環境不合格 拉菲爾幼兒園遭罰6萬

2019-05-13 14:23聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹市府教育處今天接獲民眾檢舉拉菲爾幼兒園因衛生及遊樂設備違反規定，竹市府相關單...
新竹市府教育處今天接獲民眾檢舉拉菲爾幼兒園因衛生及遊樂設備違反規定，竹市府相關單位至現場稽查發現，有存放逾期食品、分裝食材未標示及遊戲設備生鏽等多項不合格情事。圖／教育處提供
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新竹市府教育處今天接獲民眾檢舉拉菲爾幼兒園因衛生及遊樂設備違反規定，竹市府相關單位至現場稽查發現，有存放逾期食品、分裝食材未標示及遊戲設備生鏽等多項不合格情事，違反《兒童及少年福利與權益保障法》第83條第2款、第3款之規定，將依據《兒少權法》第107條規定，裁處違規幼兒園6萬元罰鍰，並要求限期改善，屆期未改善將按次處罰。

竹市府表示，上午接獲民眾檢舉後，即刻聯合都發處、衛生局、消防局等相關單位啟動稽查，查獲廚房衛生不合格，包括存放過期食品、清潔用品與食材未分開、刀具等器材未依規定處理使用，以及遊戲器材破損、消防滅火器過期及走廊堆放雜物等違規事項。

市府秘書長陳章賢會同相關單位主管召開強化公私立幼兒園稽查專案會議，並宣布即日起啟動全市幼兒園加強公安聯合稽查專案，增加不定期稽查頻率，督促業者改善及持續追蹤，加強督導效果；對於曾有違規紀錄幼兒園將列管並進行加強稽查；公告每次公安聯合稽查結果，即時讓家長掌握轄內幼兒園品質等。

教育處表示，除加強對幼兒園的督導與管理外，也同時呼籲家長，如發現幼兒園疑似有衛生、設備或環境等違規情況，請第一時間通報教育處，共同維持幼兒就學安全。

新竹市府教育處今天接獲民眾檢舉拉菲爾幼兒園因衛生及遊樂設備違反規定，竹市府相關單...
新竹市府教育處今天接獲民眾檢舉拉菲爾幼兒園因衛生及遊樂設備違反規定，竹市府相關單位至現場稽查發現，有存放逾期食品、分裝食材未標示及遊戲設備生鏽等多項不合格情事。圖／教育處提供
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新竹市府教育處今天接獲民眾檢舉拉菲爾幼兒園因衛生及遊樂設備違反規定，竹市府相關單位至現場稽查發現，有存放逾期食品、分裝食材未標示及遊戲設備生鏽等多項不合格情事。圖／教育處提供
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