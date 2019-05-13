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快搶！「舊市愛搞怪」竹市設計思考工作營 名額將秒殺

2019-05-13 14:03聯合報 記者張雅婷╱即時報導

好的設計，要從使用者的需求出發！過往新竹市府勞工處推出「舊市愛搞怪：設計思考工作營」，名額都秒殺，今年開設兩個梯次，並邀請交大跨領域設計中心（TDIS）多名設計師，擔任課程的設計講師，將陪伴學生操作活動及課程的各個環節，勞工處表示，由專人引導學員設計思考與解決問題，是快速累積設計的實戰經驗和成果的好機會。

交通大學跨領域設計科學中心協同主持人曾聖凱表示，今年的工作營，將有系統地帶領學員從設計的思考到設計的施作，學員們透過親自體驗、認識新竹的傳統產業，並與店主溝通討論，經歷換位思考、雙向理解的過程後，創造出有別以往單向性的商品設計，並讓新竹舊城區的傳統產業，與年輕人創新、「搞怪」的巧思相互激盪。

「設計思考應以使用者的經驗與需求為中心」，副市長沈慧虹指出，期待年輕人，能夠以在地的文化底蘊為養分，發展出屬於新竹的文化創意創業，並藉活動培養更多青年參與城市的翻新與改造，成為推動城市進步的中堅份子。

勞工處處長黃錦源表示，「設計思考工作營」已是第三度開辦，今年活動開設兩個梯次，第一梯次於7月8日至7月19日舉辦，第二梯次於7月22日至8月2日展開，邀請全國16至35歲、對社區營造、社會設計、創意工作有高度興趣及熱誠的青年朋友參加，報名時間於即日起至5月31日23:59止，報名網址為http://bit.ly/2VfGC2y

竹市「舊市愛搞怪：設計思考工作營」將於7月登場。圖／勞工處提供
竹市「舊市愛搞怪：設計思考工作營」將於7月登場。圖／勞工處提供
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