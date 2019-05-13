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苗栗5場慢城音樂會 白化症笛子演奏家繆沁琳助拳

2019-05-13 12:39聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣立國樂團今年舉辦3系列5場慢城音樂會，傳源文化藝術團把大自然融入歌聲與舞蹈...
苗栗縣立國樂團今年舉辦3系列5場慢城音樂會，傳源文化藝術團把大自然融入歌聲與舞蹈。。記者范榮達／攝影
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苗栗縣立國樂團今年舉辦3系列5場慢城音樂會，第1系列「樂行慢城自芬芳」5月18日、19日下午2點30分在三義僑成國小及南庄鄉公所公有零售市場二樓演出，採自由入場；第2系列經典名曲音樂會「大風之歌」7月6日晚上7點30分在苗北藝文中心演藝廳售票演出；第3系列小鎮音樂會「望月聽風」9月28日、29日下午2點半在苑裡鎮山腳國小及苗栗特色館演出，採自由入場。

苗栗縣副縣長鄧桂菊、縣府文化觀光局副局長詹彩蘋等人今天邀請民眾聆賞，「樂行慢城自芬芳」安排名家顧冠仁譜曲的「春天組曲」，邀請白化症青年笛子演奏家繆沁琳帶來「塞外隨想」笛子協奏曲，傳源文化藝術團則把大自然融入歌聲與舞蹈。

「大風之歌」邀請台灣國樂團嗩吶演奏家石瑞鴻以「梁山隨想」描述水滸傳，古箏演奏家葉娟礽演出「臨安遺恨」，還有民族管絃樂曲「沙迪爾傳奇」，充滿濃厚的新疆風情，票價200元，洽兩廳院售票系統。

「望月聽風」結合入選去年交通部觀光局經典小鎮公館鄉、苑裡鎮地景與人文，安排團隊郭芝苑室內合唱團，及二胡演奏家王瀅絜演出，慢城音樂會訊息可至文化觀光局網站http://www.mlc.gov.tw/或臉書搜尋「苗栗縣立國樂團」查詢。

苗栗縣立國樂團今年舉辦3系列5場慢城音樂會，邀請白化症青年笛子演奏家繆沁琳帶來「...
苗栗縣立國樂團今年舉辦3系列5場慢城音樂會，邀請白化症青年笛子演奏家繆沁琳帶來「塞外隨想」笛子協奏曲。記者范榮達／攝影
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