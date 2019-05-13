魚群暴斃 關西鎮長要告桃園市 議員要求成立跨縣市平台

2019-05-13 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣關西鎮牛欄河上周四、9日下午，在天雨中再度漂現死魚，在地居民將魚群暴斃的狀況拍下來，並通知環保局前來稽查，未料，桃園市政府環保局的檢驗報告指出現場只有5隻死魚，研判魚死是因前幾日的溫差變化比較大所致，此說法讓關西鄉親無法接受，新竹縣議員羅仕琦更在今天上午的新竹縣議會質詢中質疑新竹縣、桃園市互踢皮球，應盡快成立兩縣市的環保平台。

關西鎮長劉德樑也說，關西多次遭受污染，桃園市政府作為主管單位，平時就應該做好管理，要求廠商做好污水回收，如霄裡溪做到零排放，但桃園市政府拼經濟，卻把毒害排放到關西牛欄河，民眾苦不堪言，更影響關西觀光。事實上，關西首當其衝，牛欄河下游接到鳳山溪，更是新埔、竹北的取水口，影響的是新竹縣的廣大民眾。對此，鎮公所近日會委託律師對桃園市政府提起行政訴訟，要控告桃園市府怠忽職守。

羅仕琦今天表示，牛欄河的上游在龍潭、靠近工業區，下游就是關西鎮，牛欄河污染是每一年都在上演的悲劇，上週工廠偷排廢水，當時新竹縣、桃園市環保局稽查人員都到了現場，事後卻輕描淡寫，指出檢驗報告PH質、導電度都符合標準範圍，水經過目測是稍顯濁黃，魚僅有5條死亡，簡直是睜眼說瞎話。

羅仕琦說，關西除了自救會，還有關西鎮環境守護協會等，大家發現有死魚、死蝦，連耐命的吳郭魚、鯰魚等都死掉了，表示上週的污染事件相當嚴重，但是到現在都只說沒有污染，符合規定，相當誇張，要真正解決污染問題，應有跨縣市的平台，且必要時環保署也需協助裁量，不要每年污染發生，就看到政府互批皮球。

對此，新竹縣政府環保局代理局長羅仕臣回應，牛欄河的污染之前發生多次，上週竹縣環保局已與桃園溝通，應成立類似霄裡溪平台的架構，針對兩縣市轄區發生的環境問題定期檢討與監督，初步得到桃園環保局有意願，對此，該平台會盡快成立，有需要時也會請事業單位加入，民眾可發表看法，讓事業單位了解民眾遭受的狀況，迫使業者做有效的防治。