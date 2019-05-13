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新竹或者書店辦曬書市集 預告6月將展店到竹市

2019-05-13 07:41聯合報 記者郭政芬╱即時報導

或者書店也預告，今年6月將會於新竹市區中央路上開設一棟四層樓的「或者工藝櫥窗」選...
或者書店也預告，今年6月將會於新竹市區中央路上開設一棟四層樓的「或者工藝櫥窗」選品店，將融合現代設計思維的工藝作品。圖／或者書店提供
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新竹縣竹北市的或者書店舉辦2周年慶，內容包含二手曬書市集、「或者們的一本書」書展與年度特別企劃講座，並預告今年6月將會於新竹市區中央路上開設一棟４層樓的「或者工藝櫥窗」選品店，將融合現代設計思維的工藝作品，年底將展店「或者文旅」，帶大家開啟新竹風土小旅行體驗活動。

今年的曬書市集讓不少民眾直呼「挖到寶」，走訪新竹文史達人李元璋的攤位，放滿新竹歷史重要的書籍，包括潛園琴餘草等手抄書及諸多作者簽名的珍貴書籍。民眾也走訪其他各獨立書店如玫瑰色、eninbooks、星星城堡、朵朵森林等也都拿出壓箱寶，吸引許多愛書人搶購。

任林教育基金會是今年首次擺書攤，訴求親子教育、婚姻關係等議題，透過抽小書卡可以更認識如何跟家人相處，也得到許多親子家庭的互動。其他特色手作達人們如喫菜吧、光的家族手作坊、知染生活、玉芬花藝等，也拿出料理、植物染、花藝、心靈等書籍，作分陳列分享，引起民眾對作品更多的了解。

或者書店今年訴求「以書會友，曬書交流」，邀請民眾一起歡慶2週歲生日，募集了各式樣閱讀路線的愛書人齊聚共度一下午，也不乏互相買書交流的樂趣。或者書店也預告，今年六月中旬，將會於竹市區中央路上開設一棟四層樓的「或者工藝櫥窗」選品店，導入符合現代生活提案的工藝設計作品，讓原來傳承上有斷鍊的工藝，透過轉譯成符合生活情境的器皿，讓工藝和生活融合。特別的是，工藝櫥窗選品店屆時除了會有工藝品陳列販售外，4樓還會有食飲體驗空間，讓大家直接使用工藝品來品茶、自己手沖咖啡。

或者書店內也這次企劃「或者們的一本書-書展」，期間限定即日到5月31日止展出，由「或者」團隊中的每個工作「者」，依照各自工作專業，推薦一本值得閱讀的書，每本書並夾附「推薦人摘錄書語小卡」，增加讀者閱讀想像的空間。

或者書店今年訴求「以書會友，曬書交流」，邀請民眾一起歡慶二周歲生日。圖／或者書店...
或者書店今年訴求「以書會友，曬書交流」，邀請民眾一起歡慶二周歲生日。圖／或者書店提供
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朵朵森林等也都拿出壓箱寶，吸引許多愛書人搶購。圖／或者書店提供
朵朵森林等也都拿出壓箱寶，吸引許多愛書人搶購。圖／或者書店提供
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新竹縣竹北市的或者書店，舉辦2週年慶，內容包含 二手曬書市集。圖／或者書店提供
新竹縣竹北市的或者書店，舉辦2週年慶，內容包含 二手曬書市集。圖／或者書店提供
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透過不同攤位的分享，引起民眾對作品更多的了解。圖／或者書店提供
透過不同攤位的分享，引起民眾對作品更多的了解。圖／或者書店提供
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或者書店舉辦曬書市集，民眾有機會與人更多交流，分享書的美好。圖／或者書店提供
或者書店舉辦曬書市集，民眾有機會與人更多交流，分享書的美好。圖／或者書店提供
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