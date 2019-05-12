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影╱龍潭大池百年龍舟賽 龍舟點睛祈賽事順利

2019-05-12 17:54聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市龍潭大池百年歷史端午龍舟賽及歸鄉文化節，獲客委會列為客庄12大節慶之一，今天在南天宮廣場由市長鄭文燦行政院客委會副主委楊長鎮等嘉賓，為龍舟點睛，宣布系列活動啟動。今年除精彩刺激水上高樁舞獅及龍舟賽，新增南天宮投放光雕及包粽子比賽。

今年龍潭歸鄉文化節系列活動將於6月展開，6月7日至9日舉辦的桃園市市長盃龍舟賽拉開序幕，龍潭大池端午節划龍舟傳統，從日治時期大正四年開始舉行，延續至今超過百年，從未間斷。

6月7日至9日3天，白天在大池龍舟賽初賽、複賽及總冠軍決賽，也邀請職棒桃猿隊所屬的LamiGirls參加龍舟表演賽；夜晚則將於南天宮投放光雕，搭配聲光及音樂營造不同的龍潭大池氛圍。

精彩系列活動，包括水上高樁獅王爭霸賽、Hakka音樂會及晚會、光雕展演、在地農特產品展售會及美食文化遊園區、包粽比賽、在地文化景點巡禮等多項特色活動。

桃園市長鄭文燦致詞表示，市府改造龍潭大池周邊環境，興建遊客中心、環湖道路、水上劇場等，水岸改造及吊橋重建工程，並透過四方林礫間等水質淨化工程，提高龍潭大池換水量，最高目標1天達20萬噸，提高活水率，恢復乾淨水質。未來將請龍潭區公所及交通局研議設置大型停車場，在節慶期間，遊客停車能更方便。

行政院客家委員會副主委楊長鎮表示，龍潭對於台灣客家族群來說是個很重要的地方。龍潭的七十三公忠義廟即是為紀念「乙未戰役」，捍衛家園力戰而死的客家義軍。此戰役是在台灣史上，戰鬥地域最廣、時間最長、參與人數最多、規模最大且犧牲慘重的戰爭。

客家事務局何明光局長說，今年首度在南天宮安排投放光雕，搭配聲光及音樂營造不同的龍潭大池氛圍與夜景之美。端午連假來到龍潭，可以賞龍舟、看表演、享受美食、感受客家風情。

龍潭區長胡星輝表示，歸鄉文化節結合龍潭豐富觀光資源與文化底蘊，展現龍潭亮點，希望在龍潭居住、旅遊或服役過的及各地遊客，都能以回家鄉的心情，來參與這場年度盛事，親身體驗獨特迷人的客庄魅力。

百年歷史桃園龍潭大池端午龍舟賽即將登場，今天在南天宮廙場前，舉行龍舟點睛儀式揭開...
百年歷史桃園龍潭大池端午龍舟賽即將登場，今天在南天宮廙場前，舉行龍舟點睛儀式揭開系列活動序幕。記者張弘昌／攝影
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百年歷史桃園龍潭大池端午龍舟賽即將登場，今天在南天宮廙場前，舉行龍舟點睛儀式。記...
百年歷史桃園龍潭大池端午龍舟賽即將登場，今天在南天宮廙場前，舉行龍舟點睛儀式。記者張弘昌／攝影
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百年歷史桃園龍潭大池端午龍舟賽即將登場，今天在南天宮廙場前，舉行龍舟點睛儀式揭開...
百年歷史桃園龍潭大池端午龍舟賽即將登場，今天在南天宮廙場前，舉行龍舟點睛儀式揭開系列活動序幕。記者張弘昌／攝影
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百年歷史桃園龍潭大池端午龍舟賽即將登場，今天在南天宮廙場前，舉行龍舟點睛儀式，祈...
百年歷史桃園龍潭大池端午龍舟賽即將登場，今天在南天宮廙場前，舉行龍舟點睛儀式，祈求賽事成功順利。記者張弘昌／攝影
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龍舟賽行政院鄭文燦
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