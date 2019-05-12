人瑞鄧佳添生前常助人 家屬今集資捐30萬助弱勢

2019-05-12 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



家住新竹縣橫山鄉的鄧佳添與妻子鄧鍾滿妹勤奮務農、胼手胝足，育有9名子女，對於鄉內遭逢變故、弱勢家庭也經常伸出援手，慷慨解囊，日前鄧佳添98歲仙逝，子女秉持父母生前照顧弱勢理念，今天由子女捐助30萬元給橫山鄉公所做為弱勢家庭及急難救助使用，橫山鄉長張志弘特別到場致贈表揚狀，讚揚鄧家弘揚大愛精神。

鄧氏夫妻熱心助人，9名子女也都事業有成、家庭幸福美滿，在竹北市經營資源回收的長子鄧鎮宏也積極響應公益。他表示，父母親從小勤儉持家，熱心公益、助人為樂，是子女的身教模範，父親過世後，兄弟姊妹集資，希望以父親的名義捐款照顧弱勢，延續父母生前理念和心願，未來有能力和機會，也將繼續幫助其他弱勢。

102年6月9日鄧妻鄧鍾滿妹逝世，鄧家兄妹以母親名義捐款30萬幫助弱勢，這次鄧父辭世，鄧家兄弟姊妹延續父母大愛，再次捐款30萬幫助鄉里弱勢。