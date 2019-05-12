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覺行寺開發案引發石虎保育爭議 寺方：調查未發現石虎

2019-05-12 15:24聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗市南勢里覺行寺設立開發案，引發石虎保育的議論，甚至遭點名破壞石虎棲地，寺方今天趁著舉辦佛誕浴佛法會，說明依規定連兩季對方圓1公里生態環境調查，並沒有發現石虎蹤跡，1.64公頃開發案早已通過環境影響評估審查，籌建過程一切合法。

苗栗縣是石虎最重要棲地，苗栗市南勢里覺行寺開發案被部分保育人士批評破壞棲地，儼然是石虎殺手，覺行寺預定地5月10日起3天搭棚，先後舉辦慈悲三昧水懺法會、大悲觀音加持法會、佛誕浴佛法會，一些受邀人士因此有所疑慮，覺行寺今天特別說明。

覺行寺興建籌委會發言人鄭孟豪表示，寺地預定地經過3年覓地才合法購得，一步步合法申建，並通過各階段的環境評估，近來石虎保育受到熱烈關注，興建籌委會依據「動物生態評估技術規範」，2015年冬季及2016年春季，針對計畫區及周圍半徑約1公里鄰近區進行生態環境調查。

覺行寺預定地是合法宗教用地，1.64公頃主要以裸露地、草生地及農耕地為主，鄰近聯合大學八甲校區、苗栗看守所，植物生態、陸域動物、水域生態調查，調查到台灣鼴鼠、台灣野兔等物種，並無石虎等保育類等級野生動物蹤跡。

苗栗縣長徐耀昌4年前參加覺行寺啟建法會，今天偕同縣府民政處長彭基山等人參加佛誕浴佛法會，徐耀昌致詞表示，覺行寺興建進度緩慢，指示民政處在合法前提下大力協助。

苗栗市南勢里覺行寺開發案籌建4年，環境影響評估審查已通過，目前進行水土保持計畫。...
苗栗市南勢里覺行寺開發案籌建4年，環境影響評估審查已通過，目前進行水土保持計畫。記者范榮達／攝影
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苗栗市南勢里覺行寺預定地搭棚舉辦系列法會，苗栗縣長徐耀昌（前排右一）今天偕同縣府...
苗栗市南勢里覺行寺預定地搭棚舉辦系列法會，苗栗縣長徐耀昌（前排右一）今天偕同縣府民政處長彭基山等人參加。記者范榮達／攝影
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石虎徐耀昌苗栗縣
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