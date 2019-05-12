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經國站新啟用周邊違停多 桃巿府：協調開闢臨時停車場

2019-05-12 12:02聯合報 記者林育瑩╱即時報導

周末假日適逢母親節，經國轉運站周邊停車格不足，兩側人行道皆遭機車占滿，交通局表示...
周末假日適逢母親節，經國轉運站周邊停車格不足，兩側人行道皆遭機車占滿，交通局表示，先期會與交通大隊加強勸導，才會逐步取締。記者林育瑩／攝影
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桃園巿經國轉運站啟用不到一周，恰好遇到母親節，許多來桃園就學、就業的民眾，趁著周末假期到經國站搭乘客運返鄉回中南部與家人共度母親節，不過卻有部分民眾一時方便，將機車停在經國路與幸福路兩端人行道，造成違停亂象，桃園市交通局表示，目前與警方協調，先以勸導為主，才會逐步取締，針對停車空間不足部分，明日將前往會勘，規畫在轉運站旁開闢路外停車場、同時畫設路邊機車停車格，解決民眾停車需求。

經國站在5月6日啟用後，包含原先在南崁交流道附近設站的統聯、國光、和欣、阿羅哈等4家客運業者，分別將6條國道客運路線轉往經國站進駐，每天發車約有330班次，雖然市府在周邊已完成接駁公車路線，但市府考量部分民眾大多以騎車為主，原先已在轉運站二樓設有180個停車格位供民眾使用，卻在母親節周末假期破功，上百輛機車占滿轉運站兩側人行道，由於是啟用首周，警方先行貼出告示提醒民眾，以免遭違規拖吊。

排班的計程車大哥表示，樓上180格停車格根本不夠，光看經國路與幸福路兩端人行道停車數量就超過200輛，雖然警方貼出告示，但數量龐大，取締恐怕引起民怨；有騎乘機車到轉運站的旅客，聽聞停放在人行道會遭違規取締，立刻跑去牽車移往他處停放，但也有民眾指出，日後若再遇到連續假期，違停問題勢必更嚴重，但取締的同時，也得先做好停車空間規畫。

桃園市交通局表示，轉運站啟用後，周遭停車需求勢必增加，目前交通局已在轉運站旁找到一處由養工處維管的廣場兼停車場用地，明天將派員會勘，並協調開闢臨時停車場供民眾使用，也規畫在路邊畫設機車停車格，對於目前轉運站旁違停亂象，交通局表示，先期會與交通大隊加強勸導，才會逐步取締。

交通局也呼籲，民眾若要搭車前往轉運站，市府已在周邊做好轉乘服務，除了在幸福路旁有計程車招呼站、汽機車臨時接送區，另有9條公車路線於轉運站周邊停靠，包括1662、9005、9023、189、201、702、707、707A、5059等路線，還有L101、L102免費公車，盼民眾能多加利用。

周末假日適逢母親節，經國轉運站周邊停車格不足，兩側人行道皆遭機車占滿，交通局表示...
周末假日適逢母親節，經國轉運站周邊停車格不足，兩側人行道皆遭機車占滿，交通局表示，先期會與交通大隊加強勸導，才會逐步取締。記者林育瑩／攝影
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周末假日適逢母親節，經國轉運站周邊停車格不足，兩側人行道皆遭機車占滿，交通局表示，先期會與交通大隊加強勸導，才會逐步取締。記者林育瑩／攝影
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