親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

抽獎／你愛的書中角色是什麼星座？ 《星讀物語》贈書

義美鮮奶出包 未到期就變質！好市多已全面下架

不用再屈膝駝背 竹市校園課桌椅可依身高調整

2019-05-12 11:48聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹市府推動「新校園運動」針對課桌椅汰換更新，換上可配合身高調整座椅高度的課桌椅...
新竹市府推動「新校園運動」針對課桌椅汰換更新，換上可配合身高調整座椅高度的課桌椅，讓學生不用再屈膝駝背上課。圖／竹市府提供
分享

新竹市共有46所市立中小學，過去缺乏改善經費，部分學校因為課桌椅較為老舊，或缺乏合適高度的課桌椅，學生多面臨屈膝、駝背的方式上課，不但影響上課情緒，也影響身體發育。新竹市府推動「新校園運動」，除了拆除重建老舊校舍及新設校外，也針對課桌椅汰換更新，坐上可以配合身高調整座椅高度，虎林國小學生開心表示，「上音樂課不再是苦差事了」。

市長林智堅表示，學生一天有多達8小時在學校度過，尤其幾乎要整日坐在教室內，課桌椅的舒適度影響學生的健康及上課情緒，市府近年來已陸續補助所屬學校汰換老舊及損壞的課桌椅，要求採購符合人體工學及配合學生身高，逐步改善學生學習環境。

其中，虎林國小因離市中心較遠，部分學生家庭功能不彰，過去教學資源相對不足，這幾年進行防水隔熱工程、老舊廁所維修工程、校舍牆面磁磚修復工程，也逐步推動教室內課桌椅更新汰換、教學廣播設備更新等，虎林國小校長林啟誠表示，以前課桌椅因老舊損壞常常要修補，不但麻煩且危險，學生也因為姿勢不良叫苦連天，現在設備改善了，學習也更有趣了。

虎林國小四年級學生陳品浩說，以前上音樂課的時候，桌椅很舊常常搖搖晃晃，也因為沒有樂譜架，要低頭看樂譜，吹直笛時很不舒服，現在課桌椅都更新了，更可以配合學生身高調整座椅高度，桌上還有樂譜架，讓他們都更喜歡上音樂課。

新竹市府推動「新校園運動」針對課桌椅汰換更新，換上可配合身高調整座椅高度的課桌椅...
新竹市府推動「新校園運動」針對課桌椅汰換更新，換上可配合身高調整座椅高度的課桌椅，讓學生不用再屈膝駝背上課。圖／竹市府提供
分享

獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

經國站新啟用周邊違停多 桃巿府：協調開闢臨時停車場

2019-05-12 12:02

水電技師變身園藝達人 李隴為藝術品賦予生命力

2019-05-12 10:12

安養院園藝輔療 寧園綠光小農市集開張

2019-05-12 09:24

五峰122線27.1K到31.6K施工 今晚8點起封閉雙向車道

2019-05-12 09:15

新竹新豐幼兒園首度招生 月費3500元以下

2019-05-12 09:14

中央允諾協助 九讚頭車站、峨眉湖 盼打造亮點

2019-05-11 23:50

校長遴選「球員兼裁判」？ 桃市教育局：已改善

2019-05-11 23:42

最棒的母親節禮物！ 失散23年戶政所幫找回生母

2019-05-11 23:33

同婚登記去台北？ 苗縣府致歉：隨時可為他們服務

2019-05-11 23:28

校務歧見大 桃市某國小家長會網路連署換校長

2019-05-11 23:22

午餐出不去...竹科員工餐比味道、划算 還要環境佳

2019-05-11 22:50

晚餐不想煮...宅配晚餐 竹科人一試成主顧

2019-05-11 22:43

八德榮家已故老榮民獻愛 母親節前夕捐700萬

2019-05-11 21:25

影╱超大版iPad尋找童年影像 銅鑼國小啟用高科技光牆

2019-05-11 21:07

太陽光電遊艇環湖卻無碼頭靠岸 觀光局允諾打造亮點

2019-05-11 20:20

氣候打亂花序 桃園水蜜桃恐大幅減產

2019-05-11 19:49

影／山城古道守護志工隊踏查維護古道 傳承文化

2019-05-11 16:58

影／竹市義消訓練有素 救災能力考核連4屆特優

2019-05-11 16:43

明天母親節 警察媽：蠟燭兩頭燒 感謝同事、家人支持

2019-05-11 15:12

母子離散23年慶團聚 戶政所尋人任務送上母親節大禮

2019-05-11 12:43

母親節願望 水蜜桃阿嬤：盼能打工養家

2019-05-11 12:34

「請給我打零工的機會」 水蜜桃阿嬤的母親節願望

2019-05-11 10:26

同婚登記…苗市戶所稱「去台北登記」 民政處致歉

2019-05-11 07:44

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

每家牧場只能申請1名外勞 酪農：這是坐冷氣房想出來的

2019-05-11 21:43

影／夜市大亨江欽良沈潛1年半 寶島時代村重新開幕

2019-05-11 11:16

有溫泉的童玩節不是夢 冬山河親水公園證實有溫泉

2019-05-11 15:15

影／高三生耗時2個月 蓋出朴子配天宮模型

2019-05-12 08:18

影／柯粉擠爆台中審計新村 柯P變人形立牌

2019-05-11 19:31

影╱基隆嶼開放前夕放流3萬尾魚苗 淨灘清出2噸垃圾

2019-05-11 16:43

新營工廠大火 原台南市區瀰漫塑膠味

2019-05-11 15:26

影╱短短兩句話 嘉義國中學生惹得媽媽們又哭又笑

2019-05-11 19:33

東引景點一線天坑道 11日起對外開放參觀

2019-05-11 13:37

北流Live House沒音響？ 業界盼：至少裝喇叭

2019-05-11 23:40

影╱苗栗愛轉來平權遊行 街頭現長龍

2019-05-11 21:29

丈夫車禍去世 她不良於行獨力養大6小孩

2019-05-11 17:48

影╱警分局長親燉雞湯母親節活動太感人 基層哭一片

2019-05-11 17:54

美翻了！ 鹿港慶端陽全台僅有的龍王祭登場

2019-05-11 16:29

花蓮萬榮村長補選出爐 伍曉凌捲土重來178票勝出

2019-05-11 21:10

影／竹市義消訓練有素 救災能力考核連4屆特優

2019-05-11 16:43

明天母親節 警察媽：蠟燭兩頭燒 感謝同事、家人支持

2019-05-11 15:12

金門迎城隍紀念衫過香爐 衣服背後有洋蔥

2019-05-11 16:42

培訓有機農業人才 雲林縣有機專班招生中

2019-05-11 16:42

台中真膳美饌餐廳停業 消保官建議這麼做

2019-05-12 08:48

影╱他把墾丁龍磐變海景歌劇院 樂迷：花錢也買不到的享受

2019-05-11 19:42

創校120年僅見3名女校長 校慶同框成佳話

2019-05-11 23:37

全台碩果僅存3座木造穹窿頂藻井 移地佛館永久保存

2019-05-11 16:38

高雄揭軍事遺址神秘面紗 鼓山洞鐘乳石兩周吸客千餘人

2019-05-12 10:51

影╱85歲失智翁住家宛如廢墟 衡山行善團展開搶修大作戰

2019-05-11 19:12

蜈蚣座親子嘉年華熱鬧登場 兩岸蜈蚣座一別苗頭

2019-05-11 19:52

呼應韓國瑜雙語教育 道明中學開設全英文授課國際專班

2019-05-11 18:57

28對夫妻再披嫁紗 提倡幸福家庭

2019-05-11 21:29

后里廢輪胎大火後 送走300噸廢輪胎

2019-05-12 07:53

勤科大明秀湖美景怡人 晨昏成師生取景聖地

2019-05-12 08:55

網傳台中市亂挖河岸 市府澄清：打造更優質水岸環境

2019-05-12 10:37

同婚登記去台北？ 苗縣府致歉：隨時可為他們服務

2019-05-11 23:28

出席編舟計畫 韓國瑜代妻捐20萬

2019-05-11 23:09

影／柯文哲現身一中街 現場刮起「柯來瘋」

2019-05-11 22:54

台南左鎮化石園區開幕 5、6千人塞爆周邊道路

2019-05-12 11:41

台灣漁船演進史都在他家衣櫥 仿真模型漁船還能下水

2019-05-12 10:57

柯文哲現身一中商圈 媒體搶拍遭柯粉嗆三字經

2019-05-12 00:13

八德榮家已故老榮民獻愛 母親節前夕捐700萬

2019-05-11 21:25

建案樓頂掛籠子？觀景台啦

2019-05-12 00:11

紫色鑲牡丹花旗袍奪冠背後 有她對亡母最深的愛與思念

2019-05-11 20:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top