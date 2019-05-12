不用再屈膝駝背 竹市校園課桌椅可依身高調整

2019-05-12 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市府推動「新校園運動」針對課桌椅汰換更新，換上可配合身高調整座椅高度的課桌椅，讓學生不用再屈膝駝背上課。圖／竹市府提供 分享 facebook

新竹市共有46所市立中小學，過去缺乏改善經費，部分學校因為課桌椅較為老舊，或缺乏合適高度的課桌椅，學生多面臨屈膝、駝背的方式上課，不但影響上課情緒，也影響身體發育。新竹市府推動「新校園運動」，除了拆除重建老舊校舍及新設校外，也針對課桌椅汰換更新，坐上可以配合身高調整座椅高度，虎林國小學生開心表示，「上音樂課不再是苦差事了」。

市長林智堅表示，學生一天有多達8小時在學校度過，尤其幾乎要整日坐在教室內，課桌椅的舒適度影響學生的健康及上課情緒，市府近年來已陸續補助所屬學校汰換老舊及損壞的課桌椅，要求採購符合人體工學及配合學生身高，逐步改善學生學習環境。

其中，虎林國小因離市中心較遠，部分學生家庭功能不彰，過去教學資源相對不足，這幾年進行防水隔熱工程、老舊廁所維修工程、校舍牆面磁磚修復工程，也逐步推動教室內課桌椅更新汰換、教學廣播設備更新等，虎林國小校長林啟誠表示，以前課桌椅因老舊損壞常常要修補，不但麻煩且危險，學生也因為姿勢不良叫苦連天，現在設備改善了，學習也更有趣了。

虎林國小四年級學生陳品浩說，以前上音樂課的時候，桌椅很舊常常搖搖晃晃，也因為沒有樂譜架，要低頭看樂譜，吹直笛時很不舒服，現在課桌椅都更新了，更可以配合學生身高調整座椅高度，桌上還有樂譜架，讓他們都更喜歡上音樂課。