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水電技師變身園藝達人 李隴為藝術品賦予生命力

2019-05-12 10:12聯合報 記者林育瑩╱即時報導

中原大學擔任園藝技工的李隴老師，16年前鞋廠退休後，投入樹編、花燈、造景、圖騰教...
中原大學擔任園藝技工的李隴老師，16年前鞋廠退休後，投入樹編、花燈、造景、圖騰教學的工作，以及家具、木雕、繪圖等藝品創作。記者林育瑩／攝影
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原先在鞋廠擔任水電技師，退休後化身為園藝老師。現年57歲、目前在中原大學擔任園藝技工的李隴老師，16年前鞋廠退休後，投入樹編、花燈、造景、圖騰教學的工作，其中在花燈設計上，他將回收的銅線、捆扎線等材料，添上植栽，製作出動物造型及偉士牌機車造型花燈，讓藝術作品不僅有欣賞價值，並與自然結合，展現生命力。

出生於花蓮富里的李隴老師，21歲龍華工專畢業後，即進入恆豐鞋廠工作，二十年當中，從水電技師一路做到總務課長，雖然工作、家庭兩頭燒，不過忙碌的空檔，仍不忘花蓮父母所傳承下來竹編技藝，他說，當年為分擔家計，靠著販賣手工編織的籃子、畚箕、斗笠等日常用品，讓家中生活與學費開銷得以找落，也因從小耳濡目染，造就後來一雙靈活的工藝巧手。

李隴老師的工藝巧手，不但為他在水電維修一展長才，更令他難忘的是，19歲那年靠著編織花燈在軍中比賽一戰成名，不僅為連上拿下冠軍，也開啟他的創作動力來源，雖然在退伍後，進入鞋廠工作分身乏術，但閒暇之餘，不僅致力在花燈編織創作，還曾受邀到八德大安國小擔任志工老師，指導學生參加花燈競賽，屢屢獲獎，不過幾年下來，他觀察到比賽完的花燈作品，展示後就隨意丟棄，覺得既浪費不環保，萌生起轉做樹編及庭園造景領域發展。

李隴老師說，現在他的花燈，不單只有骨架及妝點材料，還結合了刺葉黃褥花（金虎尾）、榆樹、松樹等植栽，讓花燈不但能照明，裝到盆栽上，經由澆水、施肥後，還能讓附著在骨架上枝葉得以生長。除了花燈設計外，李隴老師也投入到造型家具、茶壺、木雕等創作，他說，只要有「陽光、空氣、水、土壤」，藝術品不再僅有觀賞價值，還能與自然充分結合，賦予生命力，讓環境生態得以永續。

除了在中原大學，李隴老師也在社區大學及鄰里推廣樹編教學，平時六、日也會國道二號橋下，八德介壽路旁的農創市集擺攤即興創作，他說，台灣產業轉型，編織技能逐漸消逝，期盼透過他的拋磚引玉，能讓這項技藝能傳承下去。

目前在中原大學擔任園藝技工的李隴老師，16年前鞋廠退休後，投入樹編、花燈、造景、...
目前在中原大學擔任園藝技工的李隴老師，16年前鞋廠退休後，投入樹編、花燈、造景、圖騰教學的工作，其中在花燈設計添上植栽，讓藝術作品富有欣賞價值，還充分與自然結合，展現生命力。記者林育瑩／攝影
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