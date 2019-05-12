傅狷夫書畫學會聯展 即日起在桃市文化局展出

2019-05-12 10:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



由桃園市文化局與傅狷夫書畫學會聯合舉辦的「銀濤煙浪任卷舒—傅狷夫書畫學會聯展」，即日起至5月26日，包含書畫等60件作品，於桃園文化局3樓第一展覽室展出，歡迎愛好書畫民眾前往參觀。

傅狷夫書畫學會成立至今已有三年，是由一群傅狷夫老師所帶領的學生，他們為感念傅狷夫在水墨畫與書藝所創建的成就，及無私傳授的教育精神，而成立的社團。學會承繼並闡揚傅狷夫老師注重品學、創意，以書畫的學術研究、創作與推廣為目標，目前學會的會員達170人。

傅狷夫於1910年生於浙江杭州，70歲後自號覺翁，畫室名心香，1962年擔任國立藝專美術科老師（現為國立臺灣藝術大學），直到2007年逝世，傅狷夫擔任美術科教職，培養眾多國畫人才，特別是寫生的觀念，至今仍深刻影響學生。

傅狷夫書畫學會理事長羅振賢表示，傅狷夫老師以傳統筆墨，表現臺灣的特殊景緻，在山水畫史上開創了「裂罅皴」、「以點漬法表浪濤」、「以染漬法寫飄逸雲煙」的三種技法；這三種繪畫技巧，被稱為「臺灣山水代言人」，對於展現臺灣本土風貌，具有深層美育的傳承和貢獻。