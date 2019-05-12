安養院園藝輔療 寧園綠光小農市集開張

2019-05-12 09:24 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



5月19日院內社工及職能治療師、教保老師們還將陪他們到高鐵及新瓦屋義賣，希望民眾也能踴躍前來共襄盛舉。圖／寧園提供 分享 facebook

衛生福利部社會及家庭署寧園安養院的小農市集開賣了！住民們在治療師的協助下從自己種植到生產，現在更在院區內開辦小農市集，自己行銷，從新鮮鮮花到無農藥蔬菜、茶包、手工香皂，銷售自己辛苦的所得，住戶們直說，能生產出這些東西，感覺很開心。

寧園表示，5月19日院內社工及職能治療師、教保老師們還將陪他們到高鐵及新瓦屋義賣，希望民眾也能踴躍前來共襄盛舉。

寧園的園藝輔療的活動類型包含植栽活動，針對不同的住民需求與目標，讓住民在園藝輔療團體活動中獲得個別化的進步，同時提升生活品質。透過拔草、澆水、施肥等園藝活動增進肢體活動頻率、藉由多重感官的園藝活動增進正向情緒的產生及引發動機；此外運用討論及分享作品，以增進其口語表達能力。

另考量失智區住民性質，以多肉植物等易於培育的植栽為主，藉由植物的生長節日及氣候介紹增進住民對時間的定向感。目前院區內種類甚多依據不同節氣有番茄、茄子、青椒、九層塔、香蜂草、迷迭香、薰衣草、萬壽菊等。

院長段雷表示，寧園成立於民國85年，是位於新竹縣湖口鄉的全台首座公辦民營失智照護機構，小農產品主要是提升住民的自立生活能力，並非以行銷為目的，透過園藝輔療的安排，運用園藝任務為媒介，讓居住於寧園的住民能享受土地所孕育出恩惠。