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安養院園藝輔療 寧園綠光小農市集開張

2019-05-12 09:24聯合報 記者郭政芬╱即時報導

5月19日院內社工及職能治療師、教保老師們還將陪他們到高鐵及新瓦屋義賣，希望民眾...
5月19日院內社工及職能治療師、教保老師們還將陪他們到高鐵及新瓦屋義賣，希望民眾也能踴躍前來共襄盛舉。圖／寧園提供
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衛生福利部社會及家庭署寧園安養院的小農市集開賣了！住民們在治療師的協助下從自己種植到生產，現在更在院區內開辦小農市集，自己行銷，從新鮮鮮花到無農藥蔬菜、茶包、手工香皂，銷售自己辛苦的所得，住戶們直說，能生產出這些東西，感覺很開心。

寧園表示，5月19日院內社工及職能治療師、教保老師們還將陪他們到高鐵及新瓦屋義賣，希望民眾也能踴躍前來共襄盛舉。

寧園的園藝輔療的活動類型包含植栽活動，針對不同的住民需求與目標，讓住民在園藝輔療團體活動中獲得個別化的進步，同時提升生活品質。透過拔草、澆水、施肥等園藝活動增進肢體活動頻率、藉由多重感官的園藝活動增進正向情緒的產生及引發動機；此外運用討論及分享作品，以增進其口語表達能力。

另考量失智區住民性質，以多肉植物等易於培育的植栽為主，藉由植物的生長節日及氣候介紹增進住民對時間的定向感。目前院區內種類甚多依據不同節氣有番茄、茄子、青椒、九層塔、香蜂草、迷迭香、薰衣草、萬壽菊等。

院長段雷表示，寧園成立於民國85年，是位於新竹縣湖口鄉的全台首座公辦民營失智照護機構，小農產品主要是提升住民的自立生活能力，並非以行銷為目的，透過園藝輔療的安排，運用園藝任務為媒介，讓居住於寧園的住民能享受土地所孕育出恩惠。

目前機構住民主要來自各縣市政府轉介，因應在地老化趨勢，設籍新竹縣、湖口鄉個案增多，目前個案身份以低收入戶及中低收入戶貧困住民居多，佔7成5以上，每月仍需自籌部分款項，希望各界能踴躍捐款協助機構運作，以照護更多有需要的民眾。歡迎民眾可於周一至周五早上 8 點至下午 5 點至寧園捐款，地址是新竹縣湖口鄉鳳山村12鄰榮光路19號，詳請可洽03-5979066 分機129。

院區內種類甚多依據不同節氣有番茄、茄子、青椒、九層塔、香蜂草、迷迭香、薰衣草、萬...
院區內種類甚多依據不同節氣有番茄、茄子、青椒、九層塔、香蜂草、迷迭香、薰衣草、萬壽菊等。圖／寧園提供
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住民們在治療師的協助下從自己種植到生產，現在更在院區內開辦小農市集，自己行銷。圖...
住民們在治療師的協助下從自己種植到生產，現在更在院區內開辦小農市集，自己行銷。圖／寧園提供
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寧園住戶們從新鮮鮮花到無農藥蔬菜、茶包、手工香皂，銷售自己辛苦的所得。圖／寧園提...
寧園住戶們從新鮮鮮花到無農藥蔬菜、茶包、手工香皂，銷售自己辛苦的所得。圖／寧園提供
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寧園的園藝輔療的活動類型包含植栽活動，讓住民在園藝輔療團體活動中獲得個別化的進步...
寧園的園藝輔療的活動類型包含植栽活動，讓住民在園藝輔療團體活動中獲得個別化的進步。圖／寧園提供
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