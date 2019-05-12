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新竹新豐幼兒園首度招生 月費3500元以下

2019-05-12 09:14聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣年公立幼兒園及非營利幼兒園招生登記時間訂於5月31日上午8點至下午4點及6月1日上午8點至中午12點，並於6月2日上午9點辦理抽籤，新豐非營利幼兒園將於今年開班，並於5月18日早上十點在新豐國中視聽室舉辦招生說明會，歡迎家長及民眾踴躍參加，詳細登記、抽籤及報到地點將依各幼兒園招生簡章規定辦理。

新竹縣轄內非營利幼兒園繼社團法人臺灣琉璃光幼兒教育協會附設新竹縣私立聚集德非營利幼兒園邁入第五年招生的腳步，新豐非營利幼兒園將於今年開班。

臺灣琉璃光幼兒教育協會附設新竹縣私立聚集德非營利幼兒園(新竹縣政府核准申請辦理)，強調孝道教育與推廣環境教育和關懷生命等探索主題課程，並成立「社區教保資源中心」，運用園所資源，定期舉辦親子互動遊戲並開放資源與鄰里社區家庭共享。

今年新開辦的新豐非營利幼兒園是由明新科技大學經營，明新科技大學幼兒保育系創系迄今20周年，是北部唯一同時設有幼兒保育系和師資培育中心的科技大學，將於新豐國中校內設立「新豐非營利幼兒園｣，預計於今年8月開學，將招收60名3歲至入國民小學前的幼兒。

非營利幼兒園家長繳交費用，每人每月不超過3500元、第3名以上子女，每人每月不超過2500元、低收入、中低收入戶家庭子女則「免繳費用」，期望協助家長安心就業、促進幼兒健康成長並推廣優質平價之教保服務。

新竹縣政府表示，縣長楊文科重視幼兒教育提出增設50園(班)公立及非營利幼兒園、提高教保服務供應量，照顧幼兒並減輕家長負擔政見，首年新增加的公立幼兒園有橫山沙坑國小附幼、新埔枋寮國小附幼；竹北竹仁國小附設幼兒園也將新增一班。

今年新開辦的新豐非營利幼兒園是由明新科技大學經營。圖／縣府提供
今年新開辦的新豐非營利幼兒園是由明新科技大學經營。圖／縣府提供
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