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創校120年僅見3名女校長 校慶同框成佳話

2019-05-11 23:37聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣銅鑼國小今天舉辦創校120周年慶祝大會，老校走過百年歷史，培育人才無數，許多人都成為社會各行各業中堅，投身杏壇的教育人才也多；銅鑼國小創校迄今僅有3名校長是女性，今天都「同框」，留下珍貴合照。

銅鑼國小創設於1899年，由當時銅鑼灣街長賴廷彰邀集地方熱心教育的仕紳提出請願書，當年5月獲准設校後，曾借用鄉內武聖祠、天后宮上課；銅鑼國小創校迄今，畢業生近1萬8000人，許多校友都成為社會各行各業的中堅，也有不少人投身教育界，在苗栗各校作育英才。

上午銅鑼國小120周年慶祝大會，地方各界人士、校友多人到場為老校慶生、唱生日歌，場面熱鬧非凡；銅鑼國小創校後，百餘年來共有32名校長到任，其中僅第29任的陳玉英、30任江寶琴和現任謝美桃3位女校長，今天也在慶祝會上「同框」，為老校留下珍貴的校史紀錄畫面。

83歲的苗栗啟文國小退休老校長賴文姬，是當年銅鑼國小創設者賴廷彰的孫女，不但是校友，也曾在銅鑼國小任教當老師，今天她也回校，校長謝美桃正是她的媳婦，為校園增添佳話。

銅鑼國小慶祝120年周年校慶，由銅鑼鄉長李瑞廷擔任校慶籌備會主任委員，校方從5月1日起就展開「千人踩街」等一系列活動，與社區鄉親、親師生、校友共同見證「璀璨銅鑼」的百二風華。

今天慶祝大會登場，同時安排園遊會、校友聯誼茶會、校史展、裝置藝術展及藝文展，呈現百年老校豐富的活力。

學生在銅鑼國小校慶大會表演活力舞蹈。記者胡蓬生／攝影
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銅鑼國小創校120年，迄今32任校長僅有3名女性。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣銅鑼鄉銅鑼國小今天慶祝創作120周年。記者胡蓬生／攝影
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學生在銅鑼國小校慶大會表演活力舞蹈。記者胡蓬生／攝影
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銅鑼國小校慶大會頒贈獎牌感謝江增祥(右三)、陳玉英(右四)、江寶琴(左四)3名已...
銅鑼國小校慶大會頒贈獎牌感謝江增祥(右三)、陳玉英(右四)、江寶琴(左四)3名已退休的老校長。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣銅鑼國小創校120年來的3位女校長陳玉英(右起)、江寶琴、謝美桃，今天在創...
苗栗縣銅鑼國小創校120年來的3位女校長陳玉英(右起)、江寶琴、謝美桃，今天在創校120年慶祝大會「同框」，為校史留下珍貴畫面。記者胡蓬生／攝影
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周年慶裝置藝術聯誼
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