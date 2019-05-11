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影╱苗栗愛轉來平權遊行 街頭現長龍

2019-05-11 21:29聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

「苗栗愛轉來平權遊行」下午在竹南運動公園槌球場展開，這場號稱苗栗史上第一場的同志遊行，也是立法院黨團協商、表決前的最後一場大型婚姻平權遊行，吸引眾多社團及支持者參與，高呼「生成自然、愛不設限」口號及主題。

「苗栗愛轉來平權遊行」總召夏立民、黃海惟指出，苗栗是全台第7個辦婚姻平權遊行的縣市，他們去年底就開始籌備，今年2月起陸續辦了2場獨立書店性別書展及志工培訓，還有3場性別講座，這些都是苗栗史上的紀錄，此外還透過在夜市發傳單、街口宣講，出動腳踏車追垃圾車，將活動酷卡發給大街小巷裡的苗栗鄉親，呼籲大家支持婚姻平權理念，讓同志也能獲平等權利，不該遭受差別對待。

「苗栗愛轉來平權遊行」團隊表示，當初會在苗栗辦遊行，除了地方首長表態反同，去年公投苗栗也是全台倒數第6的挺同縣市，夏、黃2名總召及一群在地年輕人，串連婚姻平權大平台及時代力量苗栗黨部，希望藉遊行及在地活動，讓更多苗栗人知道同志族群其實生活在大家身邊，與常人無異，如活動口號「自然生成、愛不設限」，同志的愛不該設限；此外也希望藉這次的性別議題，讓更多的議題、文化在苗栗發芽，讓苗栗更好。

平權遊行下午1點開場，安排吉那罐子等團隊的歌唱、舞蹈表演，時代力量苗栗縣議員曾玟學、宋國鼎及新竹縣市、高雄等地時代力量議員也前來聲援遊行，會場有許多友善NGO團體及店家設攤，苗栗縣衛生局也設宣導攤位，各地支持者陸續聚集，人數愈來愈多，槌球場及周邊聚集大批支持者。

遊行隊伍下午2點從竹南運動公園出發，在街頭形成長龍，隨後進入頭份市區，沿德義路、中央路、東民路等路線，過程約2小時，下午返回竹南運動公園後還有平權名人及表演，相約明年再「一起愛轉來」。

「苗栗愛轉來平權遊行」下午在竹南運動公園槌球場展開，隊伍出發後繞行竹南、頭份市街...
「苗栗愛轉來平權遊行」下午在竹南運動公園槌球場展開，隊伍出發後繞行竹南、頭份市街。記者胡蓬生／攝影
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「苗栗愛轉來平權遊行」下午在竹南運動公園槌球場展開，隊伍出發後繞行竹南、頭份市街...
「苗栗愛轉來平權遊行」下午在竹南運動公園槌球場展開，隊伍出發後繞行竹南、頭份市街。記者胡蓬生／攝影
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「苗栗愛轉來平權遊行」下午在竹南運動公園槌球場展開，隊伍出發後在竹南、頭份街頭形...
「苗栗愛轉來平權遊行」下午在竹南運動公園槌球場展開，隊伍出發後在竹南、頭份街頭形成長龍。記者胡蓬生／攝影
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「苗栗愛轉來平權遊行」下午在竹南運動公園槌球場展開，隊伍出發後繞行竹南、頭份市街...
「苗栗愛轉來平權遊行」下午在竹南運動公園槌球場展開，隊伍出發後繞行竹南、頭份市街。記者胡蓬生／攝影
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「苗栗愛轉來平權遊行」團隊宣示「生成自然、愛不設限」口號。記者胡蓬生／攝影
「苗栗愛轉來平權遊行」團隊宣示「生成自然、愛不設限」口號。記者胡蓬生／攝影
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「苗栗愛轉來平權遊行」下午在竹南運動公園槌球場展開。記者胡蓬生／攝影
「苗栗愛轉來平權遊行」下午在竹南運動公園槌球場展開。記者胡蓬生／攝影
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「苗栗愛轉來平權遊行」下午在竹南運動公園槌球場舉辦，吸引大批支持者參與，會場有不...
「苗栗愛轉來平權遊行」下午在竹南運動公園槌球場舉辦，吸引大批支持者參與，會場有不少NGO社團、店家設攤。記者胡蓬生／攝影
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婚姻平權時代力量同志遊行
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