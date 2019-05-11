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太陽光電遊艇環湖卻無碼頭靠岸 觀光局允諾打造亮點

2019-05-11 20:20聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

為了打造新竹縣觀光亮點，帶動地方經濟，新竹縣長楊文科昨日前往觀光局及鐵路局為峨眉湖及橫山鄉的內灣線九讚頭車站台爭取資源，中央承諾會尋求最大可能的補助方式，與縣府、鄉鎮共同努力做好地方建設、創造優質旅遊環境。

楊文科昨日與峨眉鄉長王增忠、橫山鄉長張志弘、文化局長李猶龍、交通旅遊處長游志祥、立委林為洲等人，拜訪交通部觀光局長周永暉、鐵路局長張政源，分別就峨眉湖、橫山鄉的內灣線九讚頭車站台三線櫻花之心休憩空間新建計畫討論。

號稱美景不輸給日月潭的峨眉湖一向是新竹縣政府宣導觀光的重點，峨眉鄉公所去年開始太陽能遊艇提供環湖觀光服務，不過至今還未設置碼頭、自來水等設施，無法打造成新竹市青草湖般成為水上運動、觀光休閒之地。

周永暉聽取地方陳情後，指示參山國家風景區管理處，負擔起遊艇碼頭等觀光建設重責，針對遊客所需的自來水工程建置經費，承諾一併研議共同負擔，紓解地方財政。

台鐵內灣支線九讚頭站位處台三線旁，是浪漫台三線的亮點之一，「內灣線九讚頭車站台三線櫻花之心休憩空間新建計畫」期望向中央申請櫻花步道、景觀平台、休憩活動廣場、植栽周邊環境綠美化等。對此周永暉則表示，將視年度經費滾動式檢討後補助。

另外，新竹縣政府也與台鐵達成共識，就內灣支線這條觀光瑰寶路線打造最適合的觀光車廂，並合作規劃、共同爭取經費，打造內灣沿線車站及景點特有的觀光亮點。

號稱美景不輸給日月潭的峨眉湖一向是新竹縣政府宣導觀光的重點，峨眉鄉公所去年開始太...
號稱美景不輸給日月潭的峨眉湖一向是新竹縣政府宣導觀光的重點，峨眉鄉公所去年開始太陽能遊艇提供環湖觀光服務，不過至今還未設置碼頭、自來水等設施。記者陳斯穎／攝影
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