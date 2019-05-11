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氣候打亂花序 桃園水蜜桃恐大幅減產

2019-05-11 19:49聯合報 記者張裕珍╱即時報導

今年逢暖冬又遇乾旱，桃園市復興鄉特色農產「媽媽桃」為水蜜桃早生品種首當其衝，農友估產量最差不到往年2成，直言慘不忍睹，市府農業局近月啟動天然災害救助系統，發現確實有遲發性災損如落果、畸形果，今天表示，媽媽桃勘災從寬認定，共3.6公頃獲補助，由於夏季盛產水蜜桃開花率也不佳，農民嘆血本無歸，農業局下周將實地勘查。

桃園復興農產之一水蜜桃遠近馳名，往年桃樹開花、著果繁盛，農民可經由疏果挑選優良果粒套袋保留，但今年年初受到乾旱暖冬影響，五月收成的「媽媽桃」開花與結實率偏低，市府農業局四月份展開天然災害災情認定及受理救助申請，並補勘災遲發性災情。

市府農業局農務科長洪彩燕說，今年著果率差，農民因捨不得收成泡湯，將著實果粒全數套袋保留，並未像往年可疏果淘汰，造成果實蒂頭不強健，陸續出現落果、畸形果等遲發性災損，經勘災採從寬認定，確定救助28戶、3.622公頃，每公頃9萬元，將報中央核定。

「今年產量真是慘不忍睹」，復興爺亨部落農友高志強說，媽媽桃年初開花率低，花不開就沒果子，又以爺亨部落情況最為慘烈，收成只有以往2成不到，無奈近日又碰上下雨，果實難免水傷，得人工費心挑揀，感嘆「能賺回肥料錢、工錢，不要虧太多就不錯了」！

高也提到，今年氣候怪異，媽媽桃果樹年初該開花，非但花沒開，反而花期過了才開花，導致畸形果變多，七、八月盛產的水蜜桃也出現相同慘況，原本四月要開花，但開不好，現在才在開花，花序大亂，預估今年水蜜桃產量也好不到哪去，農民無語問蒼天。

農業局指出，由於農民普遍反應今年水蜜桃也受到氣候影響，農業局預計15日將上山勘災，了解水蜜桃栽種情形，至於目前逢產季的早生種媽媽桃雖然數量變少，但果粒碩大，仍歡迎民眾選購，支持農民辛苦栽種的心血成果。

桃園復興五月盛產「媽媽桃」，但今年受暖冬乾旱影響，產量至少掉了一半，市府農業局為...
桃園復興五月盛產「媽媽桃」，但今年受暖冬乾旱影響，產量至少掉了一半，市府農業局為穩定農民收益，鼓勵企業團體認購。圖／桃園市政府提供
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桃園復興五月盛產「媽媽桃」，但今年受暖冬乾旱影響，產量至少掉了一半，市府農業局近...
桃園復興五月盛產「媽媽桃」，但今年受暖冬乾旱影響，產量至少掉了一半，市府農業局近月進行天然災害災情認定及受理救助申請，發現為數不少為落果、畸形果，勘災採從寬認定。圖／桃園市農業局提供
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桃園復興五月盛產「媽媽桃」，但今年受暖冬乾旱影響，產量至少掉了一半，市府農業局近月進行天然災害災情認定及受理救助申請，發現為數不少為落果、畸形果，勘災採從寬認定。圖／桃園市農業局提供
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桃園復興五月盛產「媽媽桃」，但今年受暖冬乾旱影響，產量至少掉了一半，市府農業局近...
桃園復興五月盛產「媽媽桃」，但今年受暖冬乾旱影響，產量至少掉了一半，市府農業局近月進行天然災害災情認定及受理救助申請，發現為數不少為落果、畸形果，勘災採從寬認定。圖／桃園市農業局提供
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農民災損暖冬
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